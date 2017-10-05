Наушники Pixel Buds: беспроводные и с переводом

Смартфоны Pixel 2 на повестке дня были не одни. Вместе с ними Google показала беспроводные наушники с говорящим названием – Pixel Buds.

В отличие от Apple AirPods, эти ушки соединены между собой тканевым шнурком. Производитель также недвусмысленно намекает, что лучше всего данный продукт сочетается именно со свежими фирменными смартфонами. Неудивительно, ведь джека для наушников у новинок нет. Кроме того, они совместимы с устройствами на Android 5.0 Lollipop и выше и гаджетами Apple на iOS 10.0 и выше.

На правом наушнике расположена сенсорная панель. Она помогает переключать треки, регулировать громкость, а также вызывать Google Assistant. Ассистент поможет сориентироваться на местности, начать звонок или же включить музыкальный плеер.

Но это ещё не всё. Pixel Buds, в паре с Pixel 2 или Pixel 2 XL, помогут перевести фразы в реальном времени: просто произнесите их в наушники, а смартфон воспроизведёт ваши слова через вызывной динамик на одном из 40 языков, а переведённый ответ вы услышите в наушниках.

Pixel Buds будут поставляться в компактном чехле с аккумулятором на 620 мАч, что позволит ушкам дополнительно продержаться до 24 часов. Без чехла батареи ёмкостью 120 мАч хватит примерно на 5 часов работы. Цвета Pixel Buds – чёрный и голубой, а стоимость составляет $160. Старт продаж намечен на ноябрь.

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