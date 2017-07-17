Nokia 8: анонс в июле и предполагаемая стоимость

В скором времени мы ожидаем от Nokia анонса флагманского смартфона. Соогласно свежим слухам, аппарат под названием Nokia 8 покажут 31 июля.

Источник – некий скандинавский ретейлер – назвал и цену новинки. Она предположительно составит €589. Речь идёт о модели с номером TA-1004, которая успела пройти сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC) и показаться в тестах AnTuTu и GeekBench. Несмотря на то, что смартфон был замечен в версиях с 4 и 8 Гб оперативной памяти, источник сообщает, что изначально Nokia 8 будет представлен только в конфигурации с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Флагман будет доступен в четырёх цветовых вариантах – синем, стальном, золотисто-синем и золотисто-медном.

Кроме того, на борту Nokia 8 ожидаются: 5,3-дюймовый QHD экран, процессор Qualcomm Snapdragon 835, а также двойная 13 Мп камера под брендом Zeiss. Изображением последней поделился известный типстер Эван Бласс (EvLeaks). Оно совпадает с тем, что мы видели ранее.

Источник: 1, 2