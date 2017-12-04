Nokia 9 и Nokia 8 (2018): анонс в январе?

Слухи о смартфоне Nokia 9 периодически дополняются новыми сведениями и фото. Но когда же состоится официальный анонс?

Согласно свежим слухам из Китая, долгожданную новинку представят уже в следующем месяце. Компания HMD запланировала презентацию новых продуктов на 19 января и, скорее всего, гвоздём программы станет именно Nokia 9. Кроме того, на мероприятии, возможно, появится и Nokia 8 (2018). Обе модели будут адаптированы для Китая, поэтому сервиcов Google на борту не ожидается.

Nokia 9 может получить 5,5-дюймовый QHD экран, а обеим моделям приписывают наличие широкоформатного дисплея, процессора Qualcomm Snapdragon 835 и двойной основной камеры. Корпус гаджетов будет защищён от пыли и влаги по стандарту IP67, а 3,5 разъёма для наушников не будет.

Предполагаемая стоимость Nokia 9 составляет $560 за версию с 6/64 Гб и $635 за вариант с 6/128 Гб.

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