Nokia: огромный планшет с нестандартной начинкой

Смартфон Nokia 6 ознаменовал возвращение бренда на рынок смартфонов. А что же с планшетами? Они тоже на подходе. По меньшей мере, один из них.

Устройство замечено в бенчмарке GFXBench, а его начинка едва ли позволяет считать его преемником планшета N1, анонсированного осенью 2014 года. Взять хотя бы тот факт. что диагональ экрана грядущей новинки составляет 18,4 дюйма при разрешении 2560 x 1440 (QHD). Похоже, Nokia в лице HMD Global решила составить конкуренцию Samsung Galaxy View, который оснащён дисплеем такого же размера.

Прочие характеристики тоже впечатляют, местами удивляют и заодно превосходят корейский продукт. Это процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 540, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, основная и фронтальная камера с разрешением по 12 Мп каждая, причём отмечается. что обе могут записывать 4K видео. Наличие богатого набора модулей, который включает не только Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, LTE, но и, например, шагомер, может говорить о том, что этот огромный планшет будет рассчитан на переноску.

Работает девайс под управлением Android 7.0 Nougat, как и недавно вышедший смартфон Nokia 6. Возможно, мы увидим 18,4-дюймовый планшет на выставке MWC 2017, где Nokia и HMD Global планируют показать целый ряд устройств.

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