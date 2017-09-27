Обратная сторона счастья.

Вот и наступил тот “счастливый” момент когда я пополнил ряды неудачников, раскокавших экран своего дорогого смартфона. Пока мы поголовно восторгаемся безрамочными дисплеями и гонимся за эффектом 3D с изгибом кромки по краю, практически все производители уже почуяли тренд и начали бесперебойно радовать обывателей смартфонами нового поколения…

Однако, за все нужно платить, и эти технологические изыски напрямую отражаются в цене гаджетов. Новый iPhone X или Samsung S8 стоят 1000 долларов не только потому, что производитель пытается на нас как следует заработать (хотя и и это конечно тоже). Проблема в гораздо более высокой себестоимости и сложности изготовления таких компонентов. Один раз мы оплачиваем их при покупке, но, “особо удачливые”, делают это повторно во время ремонта.

В моем случае пострадало стекло, радостно разбежавшееся искристыми лучиками в разные стороны от правого края, хоть сам сенсор, и аппарат в целом продолжают работать как ни в чем не бывало…

Китайцы таких изогнутых чудес высокого разрешения делать пока не умеют, ди и под замену попадают сразу несколько компонентов, включая сам экран в сборе с рамкой и крепежом. Цена вопроса равна стоимости весьма не плохого смартфона по нынешним временам целиком- 18000 (ВОСЕМНАДЦАТЬ) тысяч рублей и меняют все это только у официалов. К чему я все это? Выводов сразу несколько:

1. Берегите свой аппарт, используйте чехлы и накладки – они смягчают удары судьбы.

2. Покупая дорогой смартфон будьте готовы, что запчасти к нему будут стоить ОЧЕНЬ дорого.

3. Стоит подумать на счет страховки от таких случаев, хотя мне так и не удалось получить внятное предложение от какой-либо компании. (Хочу застраховать именно сам экран от повреждений). Может быть кто-то знает проверенные рецепты?

p.s. первой мыслью было отказаться от S8 в пользу более доступного варианта, но пока ни один из смартфонов на рынке не может предложить тот же набор “плюшек”, так что буду менять экран и пользоваться аппаратом как и раньше.