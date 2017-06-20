OnePlus 5: стройный и глазастый

Мы ждали его и он пришёл. OnePlus 5 представлен официально.

Это один из самых тонких смартфонов китайской компании: его толщина составляет всего 7,25 мм. Приятно, что это не особенно повлияло на ёмкость батареи, которая составляет приличные 3300 мАч, что всего на 100 мАч меньше по сравнению с OnePlus 3T. Технология Dash Charge позволит батарее продержаться целый день всего через 30 минут зарядки.

Смартфон разрабатывался с целью создать флагман для всего мира. Именно поэтому аппарат поддерживает 34 сетевых диапазона. Кроме того, OnePlus 5 ориентирован на фотолюбителей. Его двойная основная камера оснащена модулем с кастомной 16 Мп матрицей и светлым объективом с апертурой f/1.7, а также модулем с 20 Мп матрицей, фазовым автофокусом и двойной вспышкой и телеобъективом с апертурой f/2.6 и двукратным оптическим зумом. Можно записывать 4K видео и снимать портреты с размытым фоном.

Как и полагается флагману, OnePlus 5 получил процессор Qualcomm Snapdragon 835, а также 6/64 Гб или 8/128 Гб оперативной и встроенной памяти (UFS 2.1) соответственно, в зависимости от версии. Слот для microSD отсутствует. Диагональ AMOLED Full HD экрана составляет 5,5 дюймов. Цвета на дисплее отображаются в соответствии с цветовым пространством DCI-P3, как у Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy S8. Кроме того, разъём 3,5 мм для наушников остался на месте. Внешне гаджет, дабы быть более привлекательным, напоминает iPhone 7 Plus.

Операционная система – Android 7.1 Nougat с фирменной оболочкой Oxygen OS. Здесь есть режим “Не беспокоить во время игры” (Gaming Do Not Disturb mode), который предотвращает случайные нажатия клавиш и отключает звук уведомлений и режим чтения, который повышает разборчивость текста благодаря оптимизации градаций серого.

OnePlus 5 появится в продаже на сайте компании 27 июня. Европейская стоимость флагмана составляет €500 за 6/64 Гб версию и €560 за вариант с 8/128 Гб.

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