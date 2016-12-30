Periscope: в формате 360

Приложение Periscope, принадлежащее компании Twitter, обзавелось новой функцией. Наряду с обычными прямыми трансляциями стали доступны стримы в 360-градусном формате.

Сферическое видео можно опробовать уже сейчас, причём не только в Periscope, но и непосредственно в Twitter. Такие транляции отмечаются надписью “LIVE 360”. Впрочем, доступны они не всем, а лишь некоторым пользователям. Чтобы попасть в их число, нужно заполнить форму, чтобы занять место в виртуальной очереди. Среди прочего вас спросят о том, какую сферическую камеру вы будете использовать и что транслировать.

Для широкой аудитории стриминг в 360-градусном формате откроется в течение нескольких недель.

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