Samsung Galaxy J7 Nxt: бюджетник с восьмиядерным процессором

Компания Samsung показала бюджетную новинку под названием Galaxy J7 Nxt.

Смартфон оснащён 5,5-дюймовым HD экраном, восьмиядерным процессором с тактовой частотой 1,6 ГГц, а также 2 Гб оперативной и 16 Гб расширяемой встроенной памяти. За снимки отвечают 13 Мп основная и 5 Мп селфи-камера, а за питание – батарея ёмкостью 3000 мАч.

Размеры аппарата составляют 152,4 x 78,6 x 7,6 мм при массе 170 граммов. Работает Samsung Galaxy J7 Nxt под управлением Android 7.0 Nougat.

По сути, смартфон представляет собой не что иное, как слегка обновлённую версию модели Galaxy J7 2015 года. В Индии Galaxy J7 Nxt продаётся по цене, примерно равной $180. Цвета корпуса – чёрный и золотистый. кроме Индии смартфон появится в других странах, включая Россию.

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