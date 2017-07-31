Samsung Galaxy Note 8: подробности о камере

Анонс флагмана Samsung Galaxy Note 8 всё ближе, а слухов о нём всё больше. Свежая информация поступила от подразделения, ответственного за производство модулей камер для смартфонов – Samsung Electro-Mechanics.

Оно опубликовало руководство, описывающее принцип работы двойного модуля камеры. Поскольку Galaxy Note 8 должен стать первым смартфоном компании с таким модулем, можно предположить, что данная информация относится именно к его фоточасти.

Одна из функций двойной камеры получила название Super Night Shot. С ней картинки получаются более яркими и чёткими. Но основное внимание привлекает секция, посвящённая функции Smart Zoom, где сравниваются цифровой и трёхкратный оптический зум.

Ещё одна «фишка» получила название 3D Depth. Она похожа на портретный режим у iPhone 7 Plus и режим приоритета диафрагмы у смартфонов Huawei. Функция позволяет выбирать точку фокусировки и размывать отдельные части фотографии, имитируя камеру с большой матрицей.

Помимо прочего новая двойная камера позволит получить более яркие изображения в режиме HDR, а также воспользоваться дополнительными эффектами – например, Background Effect и Perspective View.

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