Samsung Galaxy Note Fan Edition: вторая жизнь Galaxy Note 7

Слухи о возрождении топового фаблета Samsung Galaxy Note 7 ходили давно. Корейская компания не могла просто так отказаться от гаджета, который сумел завоевать сердца пользователей за короткий срок пребывания на рынке. Перезагрузка Galaxy Note 7 состоялась под именем Galaxy Note Fan Edition.

Аппарат отличается от оригинального Note 7 по нескольким параметрам. Основным, естественно, стала ёмкость батареи, котрую в целях безопасности снизили с 3500 до 3200 мАч. Кроме того, новый аккумулятор прошёл строжайшее тестирование, которое Samsung стала практиковать, начиная с производства Galaxy S8. Фаблету Samsung Galaxy Fan Edition также досталось новое ПО с ассистентом Bixby – такое же, как на борту Galaxy S8.

Прочая начинка совпадает с Galaxy Note 7, на базе которого, собственно и создан продукт. В компании отмечают, что устройство собрано из неиспользованных частей Note 7, дабы не наносить вред окружающей среде. Samsung планирует продать 400 000 единиц Galaxy Note Fan Edition в Корее. Где ещё окажется данный гаджет – пока неясно, да и анонс Galaxy Note 8 уже не за горами.

Стоимость “новинки” составляет $611, а продажи стартуют 7 июля. В комплекте с каждым смартфоном пользователи получат чехол в тон цвету корпуса.

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