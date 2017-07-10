Samsung Galaxy On Max: официальный анонс

В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy On Max.

Гаджет очень похож на своего собрата из линейки «J» – Galaxy J7 Max, анонс которого состоялся в июне. Тем не менее, модель Galaxy On Max кое-чем отличается – в частности, отсутствием диодного индикатора уведомлений вокруг объектива основной камеры (Smart Glow).

За фотографии отвечают две 13 Мп камеры. Основной модуль оснащен объективом с диафрагмой f/1.7, а фронтальный – с диафрагмой f/1.9. Обе камеры получили по собственной вспышке. Кроме того, Galaxy On Max располагает 5,7-дюймовым Full HD экраном, процессором MediaTek Helio P25, 4 Гб оперативной и 32 Гб расширяемой встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев и батареей на 3300 мАч. Аппарат поддерживает сети LTE Cat.4 и платёжный сервис Samsung Pay Mini. Операционная система – Android Nougat.

Продажи Samsung Galaxy On Max в металлическом корпусе чёрного и золотистого цветов стартуют сегодня по цене около $261.

Источник