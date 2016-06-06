Samsung Galaxy S7 Active: защищённый, долгоиграющий и со сканером отпечатков

Samsung анонсировала защищённый флагман Galaxy S7 Active, по традиции ставший эксклюзивом для американского оператора AT&T.

Внутри пылевлагозащищённого (стандарт IP68) и ударопрочного корпуса мы найдём почти ту же начинку, что у обычного Galaxy S7. Это:

5,1-дюймовый QHD Super AMOLED экран, устойчивый к ударам благодаря дополнительному слою поликарбоната

процессор Qualcomm Snapdragon 820

4 Гб оперативной памяти

32 Гб встроенной памяти + слот для microSD объёмом до 200 Гб

12 Мп основная камера

5 Мп камера для селфи

физические кнопки под экраном

сканер отпечатков пальцев в кнопке “Домой” – впервые для смартфонов этой серии

модули LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS/ГЛОНАСС и NFC

ёмкая батарея на 4000 мАч

Размеры новинки составили 148,8 x 75 x 9,9 мм при массе 185 граммов.

Samsung Galaxy S7 Active работает под управлением Android 6.0.1 Marshmallow и представлен в цветах песчаное золото, зелёный камуфляж и серый титан. Продажи начнутся 10 июня. Информации о международной доступности модели пока нет.

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