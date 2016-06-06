Samsung анонсировала защищённый флагман Galaxy S7 Active, по традиции ставший эксклюзивом для американского оператора AT&T.
Внутри пылевлагозащищённого (стандарт IP68) и ударопрочного корпуса мы найдём почти ту же начинку, что у обычного Galaxy S7. Это:
- 5,1-дюймовый QHD Super AMOLED экран, устойчивый к ударам благодаря дополнительному слою поликарбоната
- процессор Qualcomm Snapdragon 820
- 4 Гб оперативной памяти
- 32 Гб встроенной памяти + слот для microSD объёмом до 200 Гб
- 12 Мп основная камера
- 5 Мп камера для селфи
- физические кнопки под экраном
- сканер отпечатков пальцев в кнопке “Домой” – впервые для смартфонов этой серии
- модули LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS/ГЛОНАСС и NFC
- ёмкая батарея на 4000 мАч
Размеры новинки составили 148,8 x 75 x 9,9 мм при массе 185 граммов.
Samsung Galaxy S7 Active работает под управлением Android 6.0.1 Marshmallow и представлен в цветах песчаное золото, зелёный камуфляж и серый титан. Продажи начнутся 10 июня. Информации о международной доступности модели пока нет.
Samsung Galaxy S7 Active: защищённый, долгоиграющий и со сканером отпечатков: 1 комментарий
не очень хорошая производительность у смарта, а это большой минус! у AGM A8 с этим проблем нет, очень юзабельное железо с топовыми характеристиками, и вообще AGM продвинулись в качестве выпускаемой продукции и они вполне сравнимы с известными брендами!