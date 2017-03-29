Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+: официальный анонс

Samsung наконец-то представила долгожданные флагманы Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Оба смартфона получили почти безрамочный и изогнутый по бокам дисплей. Физическая кнопка “Домой” исчезла, а сканер отпечатков пальцев переехал на заднюю панель. Спереди и сзади гаджеты защищены стеклом Gorilla Glass 5. При этом они сертифицированы по стандарту IP68 и не боятся воды и пыли. По сути, новинки отличаются только размером экрана и ёмкостью батареи.

На борту:

5,8-дюймовый (Galaxy S8) или 6,2-дюймовый (Galaxy S8+) Super AMOLED экран с разрешением 1440 x 2960 пикселей (соотношение сторон 18.5:9). Края дисплея скруглены/ Поддерживается HDR10, как было у Galaxy Note7, а поддержки Dolby Vision нет. Это первый сертифицированный экран с UDR

процессор Samsung Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835, в зависимости от региона. Поддерживается передача данных по LTE со скоростью до 1 Гбит/с

4/64 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно + гибридный слот для UFS/microSD карт. Некоторые регионы (вероятно, Китай и Корея) получат версию с 6/128 Гб памяти

12 Мп основная камера с матрицей Dual Pixel, как у Galaxy S7, но в приложение Камера добавлен режим Multiframe Processing – съёмка серии кадров с разной экспозицией для улучшения качества конечной фотографии

8 Мп камера для селфи с автофокусом (+ умное распознавание лица), для которой тоже доступен режим Multiframe Processing

сканер радужки глаза

модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, разъём USB Type-C (USB 3.1)

3,5 мм разъём для наушников. В комплекте со смартфоном идут наушники AKG с двойными драйверами (8 мм и 11 мм)

несъёмная батарея на 3000 (Galaxy S8) или 3500 мАч (Galaxy S8+) с поддержкой быстрой зарядки Adaptive Fast Charging и Quick Charge 2.0, а также беспроводной зарядки (WPC и PMA)

ОС Android 7.0 Nougat

Отдельная физическая кнопка на правой грани предназначена для быстрого вызова умного ассистента Bixby. Среди прочего, виртуальный помощник умеет отвечать на голосовые запросы и распознавать картинки. В будущем Bixby будет управлять интернетом вещей от Samsung.

Отдельно для новых флагманов можно приобрести док-станцию DeX, которая превратит Galaxy S8 и Galaxy S8+ в компьютер.

При этом на них активируется полностью настраиваемый интерфейс, где можно запускать приложения в отдельных окнах, размер которых можно менять. Также можно работать с Windows-приложениями через удалённое подключение. При этом можно, например, ответить на звонок, вытащив смартфон из дока, а потом продолжить работу с того места, где вы остановились. Станция DeX оснащена полноразмерным портом HDMI, DisplayPort, двумя портами USB 2.0, а также USB Type-C для зарядки. Для охлаждения смартфона предусмотрен вентилятор.

Новые флагманы также совместимы с обновлённым шлемом Gear VR, представленным на MWC 2017.

Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ будут представлены в чёрном, серо-фиолетовом. серебристом, голубом и золотистом цветах. Старт продаж намечен на 21 апреля в США и 28 апреля в Европе. Стоимость Galaxy S8 равна $750/€809, а Galaxy S8+ оценили в $850/€909. В России продажи начнутся 28 апреля по цене 54 990 рублей за Galaxy S8 и 59 990 рублей за Galaxy S8+. Предзаказ уже открыт, а в подарок предлагается сферическая камера Gear 360 прошлогодней модели.

Источник: 1, 2