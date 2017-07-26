Samsung Galaxy S8+ с 6/128 Гб памяти: старт продаж в России

Изначально флагман Samsung Galaxy S8+ был оснащён 4/64 Гб памяти. Позднее в Китае и Южной Корее начались продажи версии с 6/128 Гб, а сегодня новинка добралась до России.

Прочие характеристики гаджета остались неизменными, включая изогнутый 6,2-дюймовый Super AMOLED экран (разрешение 1440 x 2960 пикселей, соотношение сторон 18,5:9), процессор Samsung Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835 (в зависимости от региона) и основную 12 Мп камеру с технологией Dual Pixel.

Стоимость Samsung Galaxy S8+ с расширенным объёмом памяти составляет 64990 рублей.

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