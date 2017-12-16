Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+: флагманы на рендерах

Интересно, как же будут выглядеть новые флагманы от Samsung? Похоже, ответ на этот вопрос уже есть: в сети появились смоделированные на компьютере рендеры гаджетов.

Младшенький Galaxy S9 в целом очень похож на предшественника, но всё же отличается от него более удобным расположением сканера отпечатков. Он разместился под объективом одиночной основной камеры. Как предполагалось и ранее, Samsung пойдёт по пути Apple и оснастит двойной камерой только старшую модель.

Экран будет по-прежнему изогнутым, а его рамки – почти такими же тонкими, как у Galaxy S8. Сообщается, что нижняя рамка будет на 0,1 мм тоньше. Размеры Galaxy S9 составят 147,6 x 68,7 x 8,4 мм, что на 1,3 мм короче, на 0,6 мм шире и на 0,4 мм толще по сравнению с предшественником.

Старший Galaxy S9+ тоже очень похож на Galaxy S8+, а на задней панели красуется двойная камера, чьи объективы расположены вертикально. Что касается размеров, то для этой модели они составят 157,7 x 73,8 x 8,5 мм, что на 1,8 мм короче, на 0,4 мм шире и на 0,4 мм толще предшественника. Нижняя и верхняя рамки экрана будут на 0,1 мм тоньше.

Корпус обеих моделей построен по принципу «стеклянного бутерброда»: стекло с обеих сторон и металлическая рамка посередине. При этом сзади стекло изогнуто почти так же, как и спереди. Кроме того, обеим новинкам достанется сканер радужки, кнопка вызова ассистента Bixby, а также разъём 3,5 мм для наушников. О размерах дисплеев в данной утечке ничего не говорится, однако, согласно слухам, они не изменятся.

Официальный анонс Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ ожидается в марте следующего года.

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