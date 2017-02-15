Samsung Galaxy Tab S3: стилус и 9,7-дюймовый экран

Флагманы Samsung Galaxy S8 и S8 Plus обойдут MWC 2017 стороной, а вот планшет Galaxy Tab S3 представят вниманию публики. Свежие слухи о девайсе подтверждают уже известную информацию и раскрывают кое-что новое.

Так, в комплект к планшету действительно положат стилус S Pen, который, однако нельзя будет переносить внутри устройства, как в случае с фаблетами Galaxy Note. На новом рендере планшет как раз изображён вместе с ним.

Кроме того, на этот раз Galaxy Tab S3 будет выпущен в единственной версии с 9,7-дюймовым экраном, а от 8-дюймового варианта компания откажется. На борту ожидаются: процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти, основна 12 Мп камера и 5 Мп камера для селфи, а также модули LTE Cat. 6, Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Цвета корпуса – чёрный и серебристый. Разрешение экрана составит 2048 x 1536 пикселей.

Предполагаемая стоимость планшета равна $600.

Источник