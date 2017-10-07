Samsung HMD Odyssey: окно в смешанную реальность

У компании Samsung пополнение – VR шлем HMD Odyssey.

Новинка оснащена двумя 3,5-дюймовыми AMOLED дисплеями (картинка с разрешением 1600 х 1440 пикселей, частота обновления 90/60 Гц, угол обзора 110 градусов), наушниками AKG с объёмным 360-градусным звуком, двумя камерами для ориентации в пространстве, а также двумя контроллерами движения. Вдобавок здесь есть 6-осевой акселерометр, гироскоп, компас и датчик приближения.

Шлем HMD Odyssey разработан для платформы дополненной реальности Microsoft Mixed Reality и призвана конкурировать со шлемами смешанной реальности от Asus и Lenovo. Продажи стартуют до конца этого года в США, Китае, Корее, Бразилии и Гонконге по цене $499.

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