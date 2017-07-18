Samsung Pay: совершайте покупки со счёта PayPal

Сервис Samsung Pay стал ещё удобнее: корейская компания добавила сюда PayPal в качестве одного из способов оплаты.

Пользователи фирменного платёжного сервиса отныне могут использовать средства со счёта PayPal для оплаты любых покупок – внутри приложений, онлайн и в магазинах, соответствующих установленным требованиям. Всё, что нужно – подключить аккаунт PayPal к Samsung Pay.

Сейчас новая возможность доступна только жителям США, однако компания в скором времени обещает подарить её и другим странам. Точные сроки и конкретные регионы пока не названы. Корейская компания не первая, кто “подружил” PayPal со своим платёжным сервисом: несколько месяцев назад так поступила Google. Пользователи Android Pay из США начали оплачивать покупки со счёта PayPal ещё в мае.

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