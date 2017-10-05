Samsung Pay в России: теперь и в интернете

С помощью сервиса Samsung Pay теперь можно оплачивать покупки ещё и в Интернете.

Как утверждают в компании, всё происходит быстро и безопасно. Данные банковской карты вводить не требуется, да и личная информация во время оплаты тоже не используется.

Алгоритм покупки в сети следующий: открываете страницу интернет-магазина в любимом браузере на компьютере или смартфоне, кладёте товар в корзину и выбираете способ оплаты Samsung Pay. Далее вводите данные учётной записи Samsung Account (электронная почта), а потом на смартфон (он должен поддерживать сервис) приходит запрос на подтверждение платежа. Выбираете карту, авторизовываетесь по отпечатку пальца или PIN-коду и готово!

Сервис оплаты через Samsung Pay в Интернете разработан специально для российских пользователей при участии процессинговых компаний Assist, Robokassa и Uniteller, а также банка ВТБ24 – партнёра Samsung Pay в России. Список интернет-магазинов и процессинговых компаний, поддерживающих сервис в дальнейщем будет пополняться.

Оплата покупок в Интернете с помощью Samsung Pay уже доступна владельцам совместимых «белых» (официальная поставка) смартфонов Samsung в России. Кроме этого, Samsung Pay можно использовать для оплаты через мобильные приложения, что было реализовано совмстно с международной компанией Payture.

Источник