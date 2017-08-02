Samsung: умные часы плюс фитнес-браслет

Samsung поделилась планами относительно выпуска нового носимого устройства.

Информация раскрыта в рамках опроса, который компания разослала участникам программы SmartLab Plus. Скорее всего, носимый гаджет будет представлять собой гибрид фитнес-трекера и умных часов, поскольку в тексте говорится, что “концепт совмещает в себе лучшее от Gear S3 и Gear Fit 2”.

Девайс будет заключён в корпус меньшего размера с более тонкими сменными ремешками. Благодаря защите от воды устройство можно будет носить во время плавания. Набор функций гаджета включает отслеживание активности и занятий спортом, контроль веса, а также сопровождение тренировок.

Помимо прочего, устройство может напоминать о необходимости подвигаться во время перелёта, а также делать перерывы во время вождения. В Samsung уверяют, что девайс рассчитан на использование в течение всего дня.

Источник