Samsung W2018: юбилейная раскладушка с топовой начинкой

Компания Samsung отметила десятилетие линейки «W» и двадцатипятилетие присутствия на китайском рынке анонсом смартфона-раскладушки W2018.

Новинка представлена совместно с местным оператором China Telecom. Аппарату досталась топовая начинка, два сенсорных экрана, а также самый светлый объектив камеры среди смартфонов.

На борту:

два 4,2-дюймовых AMOLED экрана с Full HD разрешением

процессор Qualcomm Snapdragon 835

6 Гб оперативной и 64/256 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD

12 Мп основная камера (размер пикселя – 1,4 мкм, апертура f/1.5, система оптческой стабилизации изображения). При избытке света диафрагму можно прикрыть до f/2.4. Возможна запись 4K видео при 30 кадрах в секунду

5 Мп фронтальная камера с диафрагмой f/1.9

порт USB Type-C

батарея ёмкостью 2300 мАч

Операционная система – Android Nougat 7.1.1 без сервисов Google. Тем не менее, Samsung W2018 стал первым смартфоном-раксладушкой с фирменным ассистентом Bixby, который теперь поддерживает китайский язык.

Размеры смартфона составляют 132,2 х 63,2 х 15,95 мм при массе 247 граммов. Стандартная версия представлена в чёрном, а эксклюзивные – в серебристом и золотистом цветах. Стоимость базового варианта Samsung W2018 с 64 Гб памяти составляет примерно $2400.

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