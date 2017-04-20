Sharp Aquos R: японская новинка на Snapdragon 835

Компания Sharp пополнила линейку смартфонов Aquos флагманской моделью – Sharp Aquos R.
Смартфон в корпусе из стекла и металла, защищённом от влаги и пыли по стандарту IPx8, получил:
- 5,3-дюймовый IGZO экран с QHD разрешением и поддержкой HDR 10
- процессор Qualcomm Snapdragon 835
- 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти
- 22,6 Мп основную камеру с широкоугольным объективом (угол обзора 90 градусов, апертура f/1.9, система оптической стабилизации изображения)
- 16 Мп камеру для селфи
- батарею на 3160 мАч с поддержкой быстрой зарядки (Quick Charge 3.0) через порт USB Type-C
Операционная система – Android 7.1 Nougat. Sharp Aquos R представлен вместе с технологией искусственного интеллекта EMOP. Информацию о дате релиза и стоимости новинки компания не раскрыла.