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Sharp Aquos R: японская новинка на Snapdragon 835

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Компания Sharp пополнила линейку смартфонов Aquos флагманской моделью – Sharp Aquos R.

Смартфон в корпусе из стекла и металла, защищённом от влаги и пыли по стандарту IPx8, получил:

  • 5,3-дюймовый IGZO экран с QHD разрешением и поддержкой HDR 10
  • процессор Qualcomm Snapdragon 835
  • 4 Гб оперативной  и 64 Гб встроенной памяти
  • 22,6 Мп основную камеру с широкоугольным объективом (угол обзора 90 градусов, апертура f/1.9, система оптической стабилизации изображения)
  • 16 Мп камеру для селфи
  • батарею на 3160 мАч с поддержкой быстрой зарядки (Quick Charge 3.0) через порт USB Type-C

Операционная система – Android 7.1 Nougat. Sharp Aquos R представлен вместе с технологией искусственного интеллекта EMOP. Информацию о дате релиза и стоимости новинки компания не раскрыла.

Источник: 1, 2

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