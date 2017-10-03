Смартфоны Nokia: всем Android P

Смартфоны Nokia станут ещё привлекательнее. Компания HMD Global заверила пользователей, что они не только не останутся без “печенькового” Android Oreo, но и получат следующую версию “зелёного робота” – Android P.

Все текущие гаджеты Nokia работают под управлением Android Nougat, а Android 8.0 должен прилететь на них не позднее конца этого года. Тот факт, что их не обойдёт стороной и следующее крупное обновление системы, заметно выделяет аппараты из толпы жаждущих. Особенно это примечательно для смартфонов нижнего ценового сегмента, к которым относится Nokia 3. Скорее всего, подобное преимущество станет возможным благодаря стоковой версии Android.

Кроме того, как заявил технический директор HMD, компания разблокирует загрузчики ОС на своих смартфонах. Это значит, что после прекращения выпуска официальных обновлений можно будет и дальше поддерживать ПО и безопасность гаджетов в актуальном состоянии (например, загрузив Lineage OS или её аналог). Впрочем, скорее всего, с загрузчиком придётся подождать – по крайней мере, до выпуска обновления Oreo. Над последним компания активно работает, о чём говорят тизеры в Twitter.

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