Sony Xperia XZ Premium: новый цвет и Xperia Ear в подарок

Компания Sony открыла предзаказ на флагман Xperia XZ Premium в новом цвете “розовая бронза”.

Смартфон Sony Xperia XZ Premium компания представила на выставке MWC 2017. Его основными особенностями стали камера Motion Eye и 5,5-дюймовый экран с разрешением 3840 x 2160 пикселей и, впервые для смартфонов, поддержкой HDR. Камера позволяет вести скоростную съёмку при 960 кадрах в секунду, поэтому воспроизвести видео можно в четыре раза медленнее по сравнению с современными смартфонами. Кроме того, тут есть так называемый антидиторсионный затвор, который минимизирует эффект роллинг-шаттер. Все эти функции стали возможны, в том числе благодаря новой матрице с собственной оперативной памятью.

Сам смартфон с обеих сторон защищён стеклом Gorilla Glass 5, а также не боится влаги и пыли. Привлекательности ему добавляют процессор Qualcomm Snapdragon 835 и поддержка сетей Gigabit LTE.

Продажи новинки стартуют 15 августа, а тем, кто забронировал себе смартфон заранее (до 14 августа включительно), посчастливится получить в подарок умный гаджет Xperia Ear. Предварительный заказ можно оформить в фирменном интернет-магазине Sony Store Online, в сети фирменных магазинов Sony Centre и в интернет-магазине розничной сети “Связной”. Стоимость Xperia XZ Premium в цвете “розовая бронза” составляет 54 990 рублей.

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