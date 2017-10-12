Telegram: “живое” местоположение, музыка и русский язык

Мессенджер Telegram обновился: встречайте новые возможности в приложениях для Android и iOS.

Так, пользователи получили возможность делиться своим местоположением с группой в реальном времени. При этом можно установить срок действия функции – 15 минут, 1 час или 8 часов. Для членов группы ваше местоположение будет отображаться на карте.

Сами группы тоже слегка обновились. В больших группах администраторы теперь отмечены соответствующей надписью, а в супергруппах они могут решать, позволить ли новым участникам видеть предыдущие сообщения.

Ещё одним нововведением стал музыкальный плеер, где воспроизводятся все отправленные вам аудиофайлы. Чтобы прослушать аудио, нажмите на него, а чтобы увидеть интерфейс плеера, нажмите на всплывающую панель. В плейлисте также отобразятся прочие полученные и отправленные в рамках диалога треки. После выхода из приложения воспроизведение аудио продолжится в фоне.

Наконец, в Telegram появились новые языки интерфейса – французский, индонезийский, малайский, русский и украинский. В скором времени к ним присоединятся и другие.

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