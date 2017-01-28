Twitter: всё самое интересное в Explore

В Twitter появилась новая вкладка Explore, призванная упростить активность пользователей за пределами ленты.

Explore появилась на месте отдельной вкладки для Moments (Моменты). Здесь объединены три существующих функции Twitter, ранее разбросанные по разным местам – поиск, тренды и Moments (интересные события). Кроме того, здесь отображаются лучшие прямые трансляции. По сути, Explore похожа на соответствующую вкладку в Instagram, соединяющую в себе поиск и контент от людей, на которых вы не подписаны, однако можете иметь с ними общих знакомых или схожие интересы.

В первую очередь данное обновление досталось пользователям приложения на iOS, а приложение для Android должно обзавестись удобной универсальной вкладкой в ближайшие несколько недель.

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