Vernee Apollo 2: MediaTek Helio X30 и 8 Гб оперативки на MWC 2017

Vernee собирается представить на MWC 2017 настоящего смартфонного монстра. Об этом компания сообщила на выставке CES в январе, отметив, что он будет оснащён процессором Mediatek SoC Helio X30. В своём аккаунте в Twitter компания из Шэнчжэня поделилась некоторыми подробностями касательно девайса.

На рекламном фото аппарата указано, что он получит название Apollo 2, то есть, будет преемником Vernee Apollo с 6 Гб оперативной памяти и процессором MediaTek Helio X20. Vernee Apollo 2 станет первым в мире смартфоном, оснащённым десятиядерным Helio X30.

Гаджет представят в двух вариантах с разным объёмом памяти. Один из них получит 6 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а вторая – внушительные 8 Гб + 128 Гб. Кроме того, смартфон сможет похвастаться Super AMOLED экраном с QHD разрешением.

Источник: 1, 2