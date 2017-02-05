Viber: секретные материалы

Мессенджер Viber будет конкурировать со Snapchat: приложение отныне позволяет обмениваться “Секретными сообщениями”.

Допустим, вы делаете фото или видео и не хотите, чтобы оно сохранялось в истории надолго. Чтобы оно со временем исчезло, достаточно настроить таймер на 1, 3, 7 или 10 секунд, нажав на иконку часов в левом нижнем углу. Функция очень напоминает Snapchat, где после просмотра фотография безвозвратно исчезает. Кроме того, здесь нет возврата к предыдущему состоянию или нескольких предпросмотров, как в Instagram или My Day в Facebook Messenger.

Когда вы отправляете фотографию, она сначала выглядит размытой для вас и адресата, а после открытия и просмотра она исчезает из чата. оставив лишь след. “Вы получаете возможность решать, что останется в истории сообщений, а что – нет”, – отмечают представители Viber.

Помимо исчезающих фото, Viber обзавёлся функцией быстрого обмена видео-сообщениями – просто нажмите и удерживайте иконку “видео” для записи 30-секундного ролика. Отпустите – и видео отправится к адресату.

В iOS 10 Viber теперь поддерживает информативные уведомления, где можно видеть содержание сообщений. Кроме того, появилась возможность отправлять фото, видео и картинки в оригинальном качестве – в виде файлов.

Обновлённая версия Viber уже доступна в Google Play и App Store.

Источник: 1, 2