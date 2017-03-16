Visa: солнечные очки для платежей

Оплата смартфоном в наши дни ещё может вызывать удивление, но в целом, это уже стало делом привычным. Тем временем, Visa показала прототип платёжных солнечных очков.

По словам представителей Visa, продукт соответствует рекламному слогану компании, поскольку очки – один из аксессуаров, которые человек постоянно или же в большинстве случаев носит при себе. Свою роль должен сыграть и эффект неожиданности, когда, казалось бы, привычная вещь может сделать для владельца больше, чем он от неё ожидает.

Внешне, солнечные очки от Visa почти ничем не отличаются от своих классических собратьев. В дужке очков скрывается NFC-чип, где хранятся необходимые данные, поэтому для совершения платежа достаточно просто приложить её к терминалу.

В настоящее время Visa тестирует платёжные очки, чтобы выяснить, насколько он будет популярен и согласятся ли бренды и банки его спонсировать. Это не первый опыт Visa по созданию подобного продукта: ранее компания экспериментировала с кольцами и браслетами.

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