Vivo X20 и X20 Plus: широкоформатный экран и распознавание лиц

В начале сентября компания Vivo анонсировала доступный фотосмартфон с безрамочным экраном Vivo V7+, а сейчас очередь дошла до моделей помощнее. Встречайте Vivo X20 и X20 Plus.

Корпус новинок выполнен из металла, а их начинка по большей части совпадает, а основные отличия состоят в диагонали экрана и ёмкости батареи. Одной из фишек Vivo X20 и X20 Plus стала разблокировка путём распознавания лица Face Wake. Гаджеты «узнают» вас всего за 0,1 с.

Vivo X20 получил:

6,01-дюймовый Super AMOLED экран Full View с разрешением 1080 х 2160 пикселей (соотношение сторон 18:9)

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2,2 ГГц

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти

двойную основную камеру с 12 Мп (апертура f/1.8) и 5 Мп модулями

12 Мп камеру для селфи (апертура f/2.0)

сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели

батарею на 3245 мАч

Vivo X20 Plus, в свою очередь, располагает 6,43-дюймовым Super AMOLED экраном с тем же разрешением, что и X20, а также более ёмким аккумулятором – на 3905 мАч.

Размеры Vivo X20 составляют 155,85 x 75,15 x 7,2 мм, а масса – 159 граммов, а в случае с X20 Plus это 165,32 x 80,09 x 7,45 мм при массе 181,5 граммов.

Оба смартфона работают под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat. Продажи Vivo X20 и Ч20 Plus стартуют 30 сентября по цене $454 и $530.

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