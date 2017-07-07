Vivo X9s и X9s Plus: селфи на двойную камеру и Hi-Fi звук

Компания Vivo представила новые смартфоны, однако они не топовые , как ожидалось ранее, а сканер отпечатков пальцев расположен не под стеклом, а в кнопке «Домой».

Vivo X9s и X9s Plus делят между собой большинство характеристик, да и внешне гаджеты практически неотличимы.

Младший Vivo X9s получил:

5,5-дюймовый AMOLED Full HD экран

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 652

4 Гб оперативной и 64 Гб нерасширяемой встроенной памяти

основную 16 Мп камеру (апертура f/2.0) сфазовым автофокусом и вспышкой

двойную камеру для селфи с 20 Мп и 5 Мп модулями (оба с апертурой f/2.0) и вспышкой

модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, разъём microUSB

Hi-Fi ЦАП AK4376

сканер отпечатков пальцев

батарею на 3320 мАч

Размеры аппарата составляют 152,6 × 74,2 × 6,99 мм при массе 155,3 грамма.

Старшему Vivo X9s Plus достался более крупный AMOLED дисплей с диагональю 5,85 дюйма с тем же Full HD разрешением. В качестве процессора выступает восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 653? f аккумулятор здесь более ёмкий – на 4015 мАч. Прочая начинка совпадает с младшим братом. Размеры смартфона составялют 162,6 x 78,9 x 7,3 мм при массе 183,2 грамма.

Работают новинки на Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Funtouch OS 3.0. Vivo X9s оценили в $396, а Vivo X9s Plus – в $440.

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