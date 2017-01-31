Встречи в Питере 3-го и 7-го февраля 2017.

Дорогие друзья, в этом году открываем сезон живого общения уже в феврале! Всех кто в Питере, и не спланировал вечера 3-го и 7-го февраля, приглашаю для обсуждения мобильных новинок.

Темы и время начала:

3 февраля 2017 18-00

Великая китайская революция. Как смартфоны из поднебесной меняют правила игры?

Поговорим о том, что Apple приучила нас к тому, что качественный смартфон стоит дорого. Но 10 лет инноваций в сфере мобильных гаджетов прошли не зря, и сегодня это не совсем так. … Сколько сейчас должен стоить смартфон начального, среднего и топового уровня, и на что он способен?

7 февраля 2017 18-00

10 трендов из мира смартфонов наступившего года.

Поговорим о том, куда «дует ветер» в головах разработчиков мобильных гаджетов, и какими будут смартфоны в этом и следующем году?

Место проведения в СПБ — Информационно-досуговый центр М-86 рядом с метро м. Фрунзенская

Для тех кто надумает — нужно бесплатно зарегистрироваться по этой ссылке. Жду всех друзей и сочувствующих)