Выход годных кристаллов AMD Zen превышает 80%

В массовом производстве сложной микроэлектроники одним из важнейших показателей, от которого может зависеть финансовый успех компании-разработчика какого-либо чипа, является выход годных кристаллов. Несмотря на то, что микросхемы в 21 веке уже не являются научно-техническим откровением, существенная часть кристаллов, получаемых на единой кремниевой пластине, может иметь дефекты или вовсе быть неработоспособной — и чем сложнее кристалл, тем больше шансов на брак.

По мере совершенствования техпроцессов описанный параметр растёт, но никогда не достигает 100 %. Для Advanced Micro Devices, не столь давно вернувшейся на рынок мощных процессоров потребительского класса, процент выхода годных кристаллов Zen является очень важным показателем — у компании нет таких ресурсов, как у Intel, а привлекать покупателей и наращивать объёмы производства необходимо.

Не секрет, что процессоры Intel класса HEDT (до 10 ядер на текущий момент), равно как и чипы Xeon с 16 и более ядрами, стоят весьма недёшево, и тут-то AMD может сыграть на использовании зрелого отработанного 14-нм техпроцесса: с одной стороны, более 80 % годных 8-ядерных кристаллов позволит снизить средние продажные цены (ASP, Average Selling Price), а с другой — увеличить объёмы поставок. Популярность Ryzen уже высока, и следует ожидать, что Ryzen 9 и EPYC постигнет такой же успех. Первые признаки уже имеются: так, Dropbox, один из крупнейших и популярнейших облачных сервисов, в настоящее время проводит внутреннее тестирование процессоров AMD EPYC. По словам официальных представителей, производительность у новых систем AMD даже с одним процессорным разъёмом находится на впечатляюще высоком уровне, а в сочетании с мощной многоканальной подсистемой памяти DDR4 и развитой системой ввода-вывода EPYC вообще становится уникальным предложением.