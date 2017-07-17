WhatsApp: YouTube-ролики внутри приложения

Мессенджер WhatsApp позволит просматривать видео с YouTube прямо в чате. В настоящее время функция находится на стадии тестирования.

Ролики можно будет открывать в окне «картинка в картинке» без необходимости запускать приложение YouTube. Среди дополнительных опций – полноэкранный режим, масштабирование пальцами и возможность скрыть воспроизводимое видео, чтобы вернуться к разговору. При переключении на другой диалог видео автоматически закроется.

Функция тестируется на iOS устройствах, начиная с iPhone 6 и выше. Не исключено, что она доберётся до гаджетов на Android, однако сведений об этом пока нет.

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