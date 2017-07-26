Xiaomi Mi 5X – двойная камера и знакомый дизайн

Компания Xiaomi официально представила новый смартфон с двойной камерой – Xiaomo Mi 5X.

Собственно, практически вся информация о смартфоне стала известна ранее, благодаря утечкам, а потому анонс просто подтвердил её и свёл всё воедино.

Xiaomi Mi 5X достались:

5,5-дюймовый LTPS Full HD экран

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD

двойная основная камера с модулями по 12 Мп (апертура f/2.2 и f/2.6, фазовый автофокус, двукратный оптический зум, двухцветная вспышка)

5 Мп камера для селфи

сканер отпечатков пальцев

модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, разъём USB Type-C (USB 2.0)

батарея на 3080 мАч

Прозвучит банально, но внешне Xiaomi Mi 5X очень похож на iPhone 7 Plus. Работает гаджет под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 9, которую компания также представила сегодня. Среди нововведений – умный ассистент Smart Assistant, встроенный поиск фотографий по ключевым словам, умный запуск приложений и многое другое.

Xiaomi Mi 5X оценили в $220, а цвета корпуса включают чёрный, золотистый и розовый.

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