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Xiaomi Mi 6: стильный, мощный, доступный

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Свершилось! Xiaomi представила долгожданный флагман Mi 6! Смартфон действительно оснащён топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835 и двойной основной камерой. Но обо всём по порядку.

Начнём с внешности. Xiaomi Mi 6 выглядит очень стильно благодаря новому дизайну Aligned Design Concept. Он предусматривает симметричное расположение качели громкости и слота для SIM-карт, а полоски для антенн расположены на уровне верхней границы дисплея. Спереди и сзади аппарат защищён изогнутым стеклом, а рамка выполнена из нержавеющей стали. Объективы основной камеры не выступают над поверхностью корпуса. Размеры гаджета составляют 145,2 x 70,5 x 7,5 мм при массе 168 граммов. Корпус Xiaomi Mi 6 защищён от брызг.

Xiaomi Mi 6 также будет представлен в премиальной версии с керамической задней панелью и окантовкой объективов основной камеры из 18-каратного золота, по примеру модели Mi Mix 18K. Эксклюзивная модель чуть тяжелее стандартной и весит 182 грамма.

На борту значатся:

  • 5,15-дюймовый Full HD экран
  • восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540
  • 6 Гб оперативной памяти
  • 64/128 Гб нерасширяемой встроенной памяти
  • основная камера с фазовым автофокусом, двухцветной вспышкой и двумя 12 Мп модулями. Один оснащён широкоугольным объективом (апертура f/1.8) с 4-осевой системой оптической стабилизации изображения. Второй – телеобъективом (апертура f/2.6) по примеру iPhone 7 Plus. Здесь также доступен режим съёмки портретов
  • 8 Мп камера для селфи
  • стереодинамики
  • модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC и порт USB Type-C. Разъём для наушников, согласно последним тенденциям, отсутствует
  • сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку «Домой»
  • батарея ёмкостью 3350 мАч

Работает флагман под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.

Продажи Xiaomi Mi 6 стартуют 28 апреля. Базовую версию с 64 Гб встроенной памяти оценили в $360, а вариант с 128 Гб – в $420. Стоимость керамической версии составит $435.

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Xiaomi Mi 6: стильный, мощный, доступный: 3 комментария

  1. Похоже Xiaomi Mi 6 претендует на звание “народного” смартфона. Начинка – флагманская S835+6GB RAM, защита от влаги есть, камера с оптич.стабилизацией с очень хорошим сенсором, дизайн несмотря на стекло все же приятный, цена вменяемая. Отличная новость!

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    1. Согласен. За 20к деревянных он прекрасен не меньше, чем mi5 год назад!

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