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Xiaomi Mi A1: двойная камера и “голый” Android

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На мероприятии в Нью-Дели компания Xiaomi представила смартфон Mi A1.

Начинка гаджета идентична анонсированному в июле Xiaomi Mi 5X с той лишь разницей, что Mi A1 выпущен в рамках программы Android One и работает под управлением «голого» Android 7.1.2 Nougat. Смартфон MiA1 заключён в цельнометаллический корпус.

На борту:

  • 5,5-дюймовый LTPS Full HD экран
  • восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506
  • 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD
  • двойная основная камера с модулями по 12 Мп (апертура f/2.2 и f/2.6, фазовый автофокус, двукратный оптический зум, двухцветная вспышка). Можно записывать 4
  • K видео
  • 5 Мп камера для селфи
  • сканер отпечатков пальцев
  • модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, разъём USB Type-C (USB 2.0)
  • батарея на 3080 мАч

Несмотря на стоковую версию Android, Xiaomi всё же сохранила приложение камеры как в оболочке MIUI. Также компания обещает обновить операционную систему до версии Oreo к концу года. Более того, смартфон Mi A1 будет в числе первых в списке на обновление до Android P в следующем году.

Xiaomi Mi A1 представлен в чёрном, золотистом и розовом и будет стоить примерно €200. В продажу он поступит в 37 странах, включая Россию. У нас он появится в октябре в розничных и онлайн-магазинах.

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Xiaomi Mi A1: двойная камера и “голый” Android: 1 комментарий

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