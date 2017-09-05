Xiaomi Mi A1: двойная камера и “голый” Android

На мероприятии в Нью-Дели компания Xiaomi представила смартфон Mi A1.

Начинка гаджета идентична анонсированному в июле Xiaomi Mi 5X с той лишь разницей, что Mi A1 выпущен в рамках программы Android One и работает под управлением «голого» Android 7.1.2 Nougat. Смартфон MiA1 заключён в цельнометаллический корпус.

На борту:

5,5-дюймовый LTPS Full HD экран

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD

двойная основная камера с модулями по 12 Мп (апертура f/2.2 и f/2.6, фазовый автофокус, двукратный оптический зум, двухцветная вспышка). Можно записывать 4

K видео

5 Мп камера для селфи

сканер отпечатков пальцев

модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, разъём USB Type-C (USB 2.0)

батарея на 3080 мАч

Несмотря на стоковую версию Android, Xiaomi всё же сохранила приложение камеры как в оболочке MIUI. Также компания обещает обновить операционную систему до версии Oreo к концу года. Более того, смартфон Mi A1 будет в числе первых в списке на обновление до Android P в следующем году.

Xiaomi Mi A1 представлен в чёрном, золотистом и розовом и будет стоить примерно €200. В продажу он поступит в 37 странах, включая Россию. У нас он появится в октябре в розничных и онлайн-магазинах.

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