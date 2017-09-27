Xiaomi Mi A1 в России: старт продаж с выгодой

В России стартуют продажи Android One смартфона Xiaomi Mi A1.

Новинка, анонсированная в начале сентября, получила:

5,5-дюймовый LTPS Full HD экран

восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD

двойную основную камеру с модулями по 12 Мп (апертура f/2.2 и f/2.6, фазовый автофокус, двукратный оптический зум, двухцветная вспышка). Можно записывать 4

K видео

5 Мп камеру для селфи

сканер отпечатков пальцев

модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, разъём USB Type-C (USB 2.0)

инфракрасный порт с приложением Mi Remote

батарею на 3080 мАч

Цвета копуса – чёрный и золотой. Пазмеры составляют 155,4 x 75,8 x 7,3 мм при массе 165 граммов.

Xiaomi Mi A1 можно приобрести с 28 сентября. В ознаменование начала продаж официальный интернет-магазин mi-shop.com предоставит поклонникам бренда возможность порадовать себя смартфоном из специальной ограниченной серии по ещё более привлекательной цене – 16990 рублей. Предложение доступно для всех зарегистрированных пользователей сайта mi-shop.com в рамках акции “Оранжевый четверг”.

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