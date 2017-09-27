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Xiaomi Mi A1 в России: старт продаж с выгодой

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В России стартуют продажи Android One смартфона Xiaomi Mi A1.

Новинка, анонсированная в начале сентября, получила:

  • 5,5-дюймовый LTPS Full HD экран
  • восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506
  • 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD
  • двойную основную камеру с модулями по 12 Мп (апертура f/2.2 и f/2.6, фазовый автофокус, двукратный оптический зум, двухцветная вспышка). Можно записывать 4
  • K видео
  • 5 Мп камеру для селфи
  • сканер отпечатков пальцев
  • модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, разъём USB Type-C (USB 2.0)
  • инфракрасный порт с приложением Mi Remote
  • батарею на 3080 мАч

Цвета копуса – чёрный и золотой. Пазмеры составляют 155,4 x 75,8 x 7,3 мм при массе 165 граммов.

Xiaomi Mi A1 можно приобрести с 28 сентября. В ознаменование начала продаж официальный интернет-магазин mi-shop.com предоставит поклонникам бренда возможность порадовать себя смартфоном из специальной ограниченной серии по ещё более привлекательной цене – 16990 рублей. Предложение доступно для всех зарегистрированных пользователей сайта mi-shop.com в рамках акции “Оранжевый четверг”.

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