Xiaomi Mi A1 в России: старт продаж с выгодой

В России стартуют продажи Android One смартфона Xiaomi Mi A1.
Новинка, анонсированная в начале сентября, получила:
- 5,5-дюймовый LTPS Full HD экран
- восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506
- 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти + гибридный слот для microSD
- двойную основную камеру с модулями по 12 Мп (апертура f/2.2 и f/2.6, фазовый автофокус, двукратный оптический зум, двухцветная вспышка). Можно записывать 4
- K видео
- 5 Мп камеру для селфи
- сканер отпечатков пальцев
- модули LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, разъём USB Type-C (USB 2.0)
- инфракрасный порт с приложением Mi Remote
- батарею на 3080 мАч
Цвета копуса – чёрный и золотой. Пазмеры составляют 155,4 x 75,8 x 7,3 мм при массе 165 граммов.
Xiaomi Mi A1 можно приобрести с 28 сентября. В ознаменование начала продаж официальный интернет-магазин mi-shop.com предоставит поклонникам бренда возможность порадовать себя смартфоном из специальной ограниченной серии по ещё более привлекательной цене – 16990 рублей. Предложение доступно для всех зарегистрированных пользователей сайта mi-shop.com в рамках акции “Оранжевый четверг”.