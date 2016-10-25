Xiaomi Mi MIX: стильный, большой, необычный

Фаблет Xiaomi Mi Note 2 оказался не безрамочным? Слухи обманули? А вот и нет. Просто речь шла о другой модели – Xiaomi Mi MIX.

Это большой фаблет и так называемый “концепт-фон” в одном. Экран аппарата не имеет рамок с трёх сторон (дисплей занимает 91,3% передней панели), только внизу оставлено место под динамик и фронтальную камеру. К тому же, это первый смартфон компании с наэкранными кнопками управления. Динамик с пьезоэлектрическим керамическим драйвером и ультразвуковой датик приближения полностью спрятаны в корпус, а последний работает через дисплей.

Корпус полностью керамический, включая заднюю панель, рамку и кнопки. При этом дисплей «врезан» в корпус без применения клея и подобных веществ, а общие габариты смартфона, по уверениям производителя, не превышают размеры среднестатистического гаджета с диагональю 5.5 дюймов. К дизайну смартфона приложил руку Филип Старк (Philippe Starck).

Начинка Xiaomi Mi MIX включает:

6,4-дюймовый экран с разрешением 2040 x 1080 пикселей и соотношением сторон 17:9 (хотя кнопки «отъедают» нижнюю часть, для контента всё равно остаётся общирная площадь с соотношением 16:9)

процессор Qualcomm Snapdragon 821

4/6 Гб оперативной памяти

128/256 Гб встроенной памяти

основную камеру на 16 Мп с автофокусом и функцией записи 4K видео

5 Мп камеру для селфи

сканер отпечатков пальцев

два слота для SIM-карт

батарею ёмкостью 4400 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0

Стоимость варианта с 4/128 Гб памяти на борту составляет $515, а версия с 6/256 Гб, дополненная окантовкой из 18-каратного золота обойдётся в $590. Обе версии идут в комплекте c чехлом -накладкой из натуральной кожи.

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