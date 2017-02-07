Xiaomi Pinecone: подробности о фирменных процессорах

Xiaomi намерена выпускать смартфоны на базе собственных чипсетов.

Их разработкой займётся компания Beijing Songguo, 51% акций которой принадлежит Xiaomi, а 49% – компании Leadcore. Результатом работы станет линейка чипсетов Pinecone. Она уже обзавелась страничкой в сети Weibo, однако, кроме логотипа и названия, там почти ничего нет.

Согласно слухам, сначала появятся две модели. Pinecone 1 (номер модели V670) получит процессор с восемью ядрами Cortex-A53, а также графику Mali-T860 MP4 с тактовой частотой 800 МГц. Данный чипсет будет построен по 28-нм техпроцессу.

Pinecone 2 (номер модели V970) будет более мощным, имея в распоряжении по четыре ядра Cortex-A73 и Cortex-A53. Максимальная тактовая частота составит 2 ГГц, а максимальная – 2,7 ГГц. Чипсет предположительно будет выполнен по передовому 10-нм техпроцессу, как Snapdragon 835. В качестве графического ускорителя выступит Mali G71 MP12 с тактовой частотой 900 МГц. Появление Pinecone V970 ожидается в четвёртом квартале этого года.

Первым смартфоном с чипсетом Pinecone V670 на борту может стать Xiaomi Mi 5c, хотя ранее слухи приписывали ему Qualcomm Snapdragon 625. Впрочем, возможно, мы увидим две версии – для Запада (со Snapdragon) и для Востока (с Pinecone). Сообщается, что Pinecone V670 будет сравним по производительности с Qualcomm Snapdragon 808. Смартфонам Xiaomi Mi 6s и Mi Note 3 предположительно достанется более мощный Pinecone V970.

Источник: 1. 2