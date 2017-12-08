Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus: официальный анонс

Компания Xiaomi анонсировала в Китае сразу два безрамочных смартфона – Redmi 5 и Redmi 5 Plus.

Кроме дисплеев FullView новинки могут похвастаться ёмкими аккумуляторами и доступной ценой.

Начнём с модели Xiaomi Redmi 5. Ей достались:

5,7-дюймовый экран с разрешением HD+ (соотношение сторон 18:9)

процессор Qualcomm Snapdragon 450 (14-нм техпроцесс, 8 ядер с тактовой частотой до 1,8 ГГц)

2/16 или 3/32 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно + слот для microSD объёмом до 128 Гб

12 Мп основная камера и 5 Мп камера для селфи, обе со вспышками

сканер отпечатков пальцев на задней панели

батарея на 3300 мАч

Операционная система – Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9, которая примечательна наличием умного ассистента и режимом «картинка в картинке».

Xiaomi Redmi 5 Plus немного мощнее стандартной версии, но внешне от неё практически не отличается.

Аппарату достался широкоформатный 5,99-дюймовый дисплей с Full HD+ разрешением и процессор Qualcomm Snapdragon 625. Объём оперативной и встроенной памяти составляет 3/32 или 4/64 Гб, а батарея здесь ещё более ёмкая – 4000 мАч. Фоточасть и расположение сканера отпечатков такие же, как у обычного Redmi 5.

Обе новинки представлены в чёрном, голубом, розовом и золотистом цветах и появятся в продаже 12 декабря. Xiaomi Redmi 5 с разными объёмами памяти оценили в $120 и $135, а Redmi 5 Plus – в $150 и $195.

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