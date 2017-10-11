Яндекс: знакомьтесь, это Алиса

Яндекс представил голосового помощника Алису.

Что она умеет? Давать подсказки и советы, искать информацию в Интернете, включать музыку и запускать приложения. При этом Алиса понимает естественный язык и, помимо выдачи шаблонных ответов, может импровизировать и общаться подобно человеку.

Благодаря технологиям SpeechKit она распознаёт не только речь взрослых и детей, но и тех, кто говорит на русском с акцентом. С Алисой можно просто болтать: она учитывает контекст и понимает фразу, даже если есть недосказанность. Хотите историй и анекдотов? Вам и их расскажут.

Давать нестандартные ответы Алисе помогает нейросеть, которая постоянно обучается и развивается. Если помощница допустила ошибку или сказала что-то невпопад, можно указать на это и она попробует скорректировать ответ.

Сейчас Алису можно найти в приложении Яндекс для iOS и Android, а также в бета-версии голосового помощника для Windows. Вскоре она появится в Яндекс браузере. Сейчас помощница использует такие фирменные сервисы Яндекса, как Поиск, Карты, Погода и Музыка, однако вскоре этот список расширится. Кроме того, использовать Алису в своих продуктах смогут и другие компании.

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