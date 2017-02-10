YouTube Go beta: видео офлайн

Осенью Google анонсировала в Индии приложение YouTube Go, которое позволяет просматривать ролики без подключения к сети. Сейчас бета-версия программы вышла для регионов с медленным интернетом.

Бета похожа на обычное приложение YouTube для Android, с той лишь разницей, что позволяет скачивать видео для просмотра офлайн. Пользователи могут выбрать из двух вариантов качества – Basic (144p) и Standard (360p). Просматривать ролики в HD разрешении нельзя, однако в условиях низкоскоростного подключения это и не требуется.

Помимо просмотра можно делиться загруженными видео по Bluetooth, пройдя предварительную проверку безопасности.

Хотя приложение YouTube Go beta доступно не для всех регионов, в сети можно найти файл APK и установить его самостоятельно.

Источник