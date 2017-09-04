Защищённые смартфоны CAT S41, CAT S31 и планшет CAT T20 на IFA 2017

Компания Caterpillar привезла на IFA 2017 устройства в своём духе – два защищённых смартфона и такой же планшет.

СAT S41

Этот смартфон защищён от влаги и пыли по стандарту IP68 и даже больше. Он выдерживает нахождение на двухметровой глубине в течение часа, а также падение с высоты 1,8 метра на бетонный пол – не зря же он сертифицирован ещё и по стандарту MIL-SPEC-810G. Чтобы вышеописанное случалось как можно реже, задняя крышка аппарата имеет текстурированную поверхность для более крепкого захвата.

Кроме того, гаджет получил мощную батарею на 5000 мАч, что позволит ему продержаться до 38 часов в режиме разговора и до 44 часов в режиме ожидания. Если такой ёмкости более чем хватает, можно подзарядить другие гаджеты из вашего парка с помощью функции USB Battery Share и комплектного кабеля.

Среди прочей начинки:

5-дюймовый Full HD экран, прикрытый стеклом Gorilla Glass 5. Он работает, даже если ваши руки мокрые или в перчатках

восьмиядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 2,3 ГГц

3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти

13 Мп основная и 8 Мп фронтальная камера – обе с подводнвм режимом

модули LTE Cat. 6 с VoLTE и поддержка VoWiFi

Операционная система – Android 7.0 Nougat с каталогом рекомендованных приложений и контента. Также смартфон оснащён настраиваемой кнопкой для активации вспышки и push to talk.

Смартфон CAT s41 оценили в €450.

CAT S31

Упрощённая модель получила менее ёмкий аккумулятор на 4000 мАч и способна продержаться 35 минут на глубине 1,2 метра. При этом падение на бетонный пол выдерживает так же, как и старший брат.

Экран с диагональю 4,7 дюйма и HD разрешением прикрыт стеклом Gorilla Glass 3 и тоже работает с мокрыми руками и в перчатках. Работает аппарат на ОС Android Nougat и оснащён базовым четырёхъядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой 1,3 Ггц, 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, а также камерами на 8 Мп и 2 Мп. Добавим к этому программируемую кнопку и два слота для SIM-карт с поддержкой LTE Cat. 4, VoLTE и VoWiFi.

Стоимость CAT S31 составляет €330.

CAT T20

Это 8-дюймовый планшет работает на Windows 10 и оснащён 8-дюймовым IPS экраном с разрешением 1280х800 пикселей, процессором Intel Atom Z8350, 2 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а также модулем LTE Cat.4 и датчиком GPS.

Стоимость CAT T20 составляет €650.

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