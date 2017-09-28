ZTE Axon M: складной смартфон с 6,8-дюймовым экраном в октябре

В скором времени ZTE собирается представить несколько смартфонов. Одним из них станет складной Axon M.

В отличие от гибкого Galaxy X, гаджет оснащён двумя экранами с Full HD разрешением. В развёрнутом виде два дисплея гаджета с кодовым именем Axon Multy образуют внушительный 6,8-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1920 пикселей. В сложенном виде девайс будет компактнее, чем 6,4-дюймовый Xiaomi Mi Mix. Кстати, Axon M складывается экранами наружу, оставляя позади Meizu Pro 7.

Аппарату также достанется процессор Snapdragon 820 или 821, 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти и батарея на 3120 мАч.

Анонс ZTE Axon M намечен на 17 октября. Он станет эксклюзивом для оператора AT&T в США и будет стоить $650.

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