ZTE Hawkeye: сбор средств отменён

На CES 2017 компания ZTE раскрыла информацию о краудфандинговом смартфоне Hawkeye – победителе проекта идей Project CSX. Гаджет, умеющий прилипать к любой поверхности и управляемый взглядом, должен был попасть к первым владельцам в сентябре этого года. Теперь ZTE решила отменить кампанию.

Сбор средств на Kickstarter шёл не слишком успешно, да и в компании поняли, что начинка аппарата не слишком впечатляет тех, кто готов в него вложиться. Итоговая сумма составила чуть более $36 000 вместо планируемых $500 000. Собранные деньги будут возвращены, однако представители ZTE сообщили, что проект не окончен и устройство будет переосмыслено и усовершенствовано согласно пожеланиям потенциальных пользователей.

ZTE Hawkeye должен был получить 5,5-дюймовый Full HD экран, процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб оперативной и 32 Гб расширяемой встроенной памяти, двойную основную камеру (12 + 13 Мп) с оптическим зумом, 8 Мп камеру для селфи, сканер отпечатков пальцев и батарею на 3000 мАч. Стоимость девайса составляла $199. Переработанная версия будет более мощной, однако подробности о характеристиках и дате выхода смартфона пока не сообщаются.

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