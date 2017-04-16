13 апреля состоялась российская презентация двух новых флагманских смартфонов от Samsung – Galaxy S8 и S8+. Мы посетили это мероприятие, чтобы ответить самим себе на несколько важных вопросов о новинках.
Дело в том, что впервые аппараты показали в Нью-Йорке 29 марта, и основные параметры, характеристики и особенности новинок уже всем известны.
Впрочем, “за кадром” остались вопросы, которые мы сформулировали к новинкам сами, поскольку ответы на них в ходе мартовской презентации были даны не очень внятно, либо информация показалась противоречивой.
После короткого знакомства с аппаратами в этом видео мы ответим на :
- Размеры, пропорции и цвета. Какой вариант выбрать?
- Процессор и количество сим карт.
- Органы управления и особенности.
- Медицинские датчики и Samsung Health
- Камера и ее особенности
- Ассистент Bixby
- Док-станция DeX
- Аксессуары, даты и цены.
Приятного просмотра:
8 вопросов к Samsung Galaxy S8: 2 комментария
Самсунг хитрые,думал экономнее купить в немецком магазине,но увы разблокировка ток евросимкой.
а у нас почти 1000евро стоит.
Не только Самс. Все дешевые смарты в Америке и Европе лочены на оператора – он и компенсирует разницу в цене.