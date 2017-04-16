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8 вопросов к Samsung Galaxy S8

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13 апреля состоялась российская презентация двух новых флагманских смартфонов от Samsung – Galaxy S8 и S8+. Мы посетили это мероприятие, чтобы ответить самим себе на несколько важных вопросов о новинках.

Дело в том, что впервые аппараты показали в Нью-Йорке 29 марта, и основные параметры, характеристики и особенности новинок уже всем известны.

Впрочем, “за кадром” остались вопросы, которые мы сформулировали к новинкам сами, поскольку ответы на них в ходе мартовской презентации были даны не очень внятно, либо информация показалась противоречивой.

После короткого знакомства с аппаратами в этом видео мы ответим на :

  1. Размеры, пропорции и цвета. Какой вариант выбрать?
  2. Процессор и количество сим карт.
  3. Органы управления и особенности.
  4. Медицинские датчики и Samsung Health
  5. Камера и ее особенности
  6. Ассистент Bixby
  7. Док-станция DeX
  8. Аксессуары, даты и цены.

Приятного просмотра:

8 вопросов к Samsung Galaxy S8: 2 комментария

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