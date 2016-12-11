Asus Zenfone 3. Как не запутаться при покупке.

На этот раз я решил копнуть в направлении компании Asustek и рассказать о новом смартфоне Zenfone 3, реклама которого сегодня торчит практически из-за каждого куста.

Припоминая плодовитость компании и довольно обширное модельное разнообразите прошлогоднего ZenFone 2, который, в зависимости от версии, был представлен чуть ли не в 6 модификациях, нечто подобное я ожидал увидеть и в 2016-м.

Однако на летней выставке Computex в Тайване нам показали лишь 3 модели, получившие названия Zenfone 3, Zenfone 3 Ultra и Zenfone 3 Deluxe.

С учетом представленных диагоналей экрана от 5.2 дюйма на классической версии до 6.8 дюйма в версии Ultra и разной начинки выходило 4 типоразмера и еще больше модификаций.

Впрочем, в Asus решили, что путаницы тут недостаточно, и спустя полтора месяца «подкинули дровишек» еще, дополнив семейство странной парочкой Zenfone 3 Laser, хотя у обычного Zenfone 3 тоже есть лазерный автофокус и Zenfone 3 Max, главным достоинством которого является батарея повышенной емкости. По сути, это две промежуточные и компромиссные версии, поскольку самый обычный Zenfone 3 уже умел почти все то же самое, да еще в нескольких конфигурациях.

В итоге – нынешний модельный ряд сравнялся и даже превзошел прошлогоднее разнообразие, в котором нелегко было разобраться даже специалисту. Это означает, что фраза «хочу купить Zenfone 3» сможет лишь обозначить принадлежность к семейству устройств с очень разными характеристиками, возможностями и стоимостью.

В этом видео я не ставлю перед собой задачи разложить весь нынешний модельный ряд Asus по полочкам – пусть отдуваются сами, раз заварили такую кашу, тем более что не вижу никакого смысла и логики, как в нейминге отдельных модификаций, так и в представленном пестром разнообразии весьма похожих по сути гаджетов. Я лишь попробую сориентировать вас, как не запутаться при покупке, ведь не смотря на всю чехарду с названиями к Zenfone 3 стоит внимательно присмотреться!

Сегодня я расскажу об одной из младших модификаций, которая так и называется – Zenfone 3, без всяких добавок. Этот аппарат выпускается в двух типоразмерах, соответствующих диагонали экрана, но по дурацкой логике называемых совершенно одинаково.

Различия кроются в цифровом коде модели, на который нормальные люди вообще не обращают внимания при покупке. Так, версия с экраном диагональю 5.2 дюйма зовется ZE520KL, а тот, что побольше, и диагональю 5.5 дюймов – ZE552KL.

Причем многие интернет магазины этих кодов вообще не пишут, чем вызывают настоящий хаос и в своем ассортименте, и в головах потребителей. И единственный выход при покупке такого гаджета – четко знать, что вы хотите купить, а о нюансах я вам сейчас расскажу.

Итак, для нашего знакомства я выбрал младшую модификацию ZE520KL. Следует пояснить , что первые две цифры из этой тарабарщины как раз обозначают диагональ -и 52 означает 5.2 дюйма.

По аналогии, ZS570KL – это 5.7 дюйма, а ZU680KL — 6.8. Но даже если вы запомните эти 7 символов наизусть и просите в магазине Asus ZE520KL – это еще ничего не значит, поскольку внутри модели – объем оперативной и постоянной памяти, а в некоторых случаях даже процессор, отличаются, и об этом можно узнать только из карточки товара или описания на коробке самого гаджета.

В моем случае, оперативной памяти 3, а постоянной 32 гб, хотя есть модификации и 4/64 и 4 варианта цветов – белый, золотой, бирюзовый и черный. Причем это касается только ZE520KL, а для других букв и цифр своя кухня.

Впрочем, хватит сгущать краски. Если вы сумели прорваться сквозь все препоны и добрались до заветного гаджета, то вас ждет приятный сюрприз – поколение Zenfone на порядок круче второго!

Скучная пластиковая крышка по форме люльки и выпендрежный блок кнопок на спине в стиле последних LG уступили место более классической компоновке из премиальных материалов и более сдержанному дизайну.

Чтобы угодить любителям и стекла, и металла в Asus решили «на одну лошадь не ставить», и Zenfone 3 в зависимости от модификации может быть либо в цельнометаллическом корпусе, либо в виде стеклянного бутерброда с металлическим основанием посредине.

Правда, металлическая крышка досталась самой дорогой версии Deluxe, а в более доступных используется стекло, как в нашем случае.

Если очень кратко охарактеризовать дизайн нового Zenfone 3, то сделать это можно следующий образом. Представьте себе большой шейкер, в который сложили Sony Xperia Z5, Samsung S7 и Honor 8 и как следует взболтали вместе.

Из полученной массы слепили образ, похожий на всех сразу, но с парочкой оригинальных штрихов в виде продолговатого сканера отпечатка пальцев и торцов, окрашенных под цвет кузова.

Но не поймите меня неправильно, – новый Asus очень хорош собой, только оригинальности в его образе нет абсолютно…

И, кстати, именно с Honor 8 этот смарт будут сравнивать при покупке скорее всего – очень уж похожи они внешне, временем появления на рынке и ценой.

Оба стекла нового Asus имеют модное закругление на торцах и парочку серебристых масок на алюминиевом расположенном по кругу бампере.

Кнопки включения и громкости – справа, там, где все привыкли. Сверху – выход для наушников и один из микрофонов. Основной микрофон снизу, рядом расположен USB Type C для синхронизации и зарядки.

Тут же рядом решетка, за которой расположен единственный на корпусе динамик. Лоток для карточек памяти – на левом торце вне зависимости от версии, он принимает пару сим-карт и карту памяти вместо второй карточки, если в этом есть необходимость.

Любопытно, что Asus конструкцией своего лотка дает шанс владельцам и micro, и nanoSIM-карт, хотя многие конкуренты давно используют только nanosim карты.

Довольно значительным элементом Zenfone 3 является оформление задней панели. Главная ее часть – выпирающий и массивный блок, за которым скрывается объектив камеры.

В этом смысле Zenfone 3 очень напоминает Samsung S7, и, думаю, что не спроста. Дело в том, что и у Samsung, и Asus используется оптический стабилизатор матрицы, компенсирующий дрожание рук на длинной выдержке, и эту конструкцию физически трудно спрятать внутри корпуса толщиной чуть более 7 миллиметров. У тех же стеклянных Sony или Honor 8 объектив не торчит, но и оптической стабилизации там нет.

Еще одной особенностью Zenfone 3 являются клавиши управления Android, которые тут вынесены под экран, что, конечно, удобно и не занимает полезного пространства на нем, но вот на самих кнопках как будто сэкономили – они не имеют подсветки, и в темное время суток это совсем неудобно. А еще их типографика отправляет нас во времена четвертого Android. Может быть Asus не в курсе, что Google уже больше года использует для этих целей кружок, квадрат и треугольник?

В принципе, это не критично, но некий налет винтажности в этом есть, и он не очень сочетается с ультрасовременным имиджем всего гаджета.

Про экран на современных аппаратах среднего и высокого уровня в принципе говорить уже почти скучно – он просто кайфовый. Кроме диагонали, которая в моем случае составляет 5.2 дюйма, стоит отметить FHD-разрешение и технологию IPS+.

Если же вы хотите точно такой же гаджет, но чуть побольше, можно посмотреть в сторону ZE552KL с таким же дисплеем, но диагональю в 5.5 дюймов. Если же ваш выбор DELUXE, то это модель ZS570KL с диагональю уже 5.7 дюйма, причем IPS там уступает место FHD Amoled матрице.

На борту – перерисованный до неузнаваемости Android 6, это благодаря ZenUI Launcher и множеству фирменных приложений.

В этом смысле Asus уже давно поступают достаточно хитро, просто выкладывая больше десятка фирменных утилит на все случаи жизни – от управления камерой и собственного файл-менеджера до поддержки тем и погодного сервиса в общедоступный Play Market. Так они могут обновлять каждое из приложений независимо от всей системы и постоянно предлагать самое актуальное ПО для всех своих пользователей.

Остальным же производителям для того, чтобы, например, обновить встроенную галерею, нужно выпускать отдельную прошивку. В этом смысле смартфоны Asus гораздо удобнее.

В целом же, фирменного софта тут “куда ни плюнь”, и с чистой системой вы почти не встречаетесь. Однако я бы отметил некоторую аляповатость и не очень аккуратную прорисовку деталей, но для 90% пользователей это, наверное, и не заметно.

Насчет железа. Asus сама процессоры не производит, и возможностей Samsung или Huawei у нее нет. Intel тоже забросил свои новые Atom, окончательно сосредоточившись на Windows, так что выбор мог быть только на стороне Qualcomm или Mediatek.

Победил Qualcomm, причем в нашем случае используется чипсет среднего уровня Snapdragon 625 в сочетании с графикой Adreno 506, внутри “живого” смартфона я их встречаю впервые. Судя по номеру, который у Qualcomm традиционно чем больше, тем лучше, его производительность должна быть выше 615 и ниже 650 версии.

И действительно, в Antutu такая связка набирает около 63000 попугаев, что делает Zenfone 3 в базовом исполнении типичным середнячком конца 2016 года.

Если сравнивать с тем же Honor 8, то его Kirin 950 набирал в синтетическом тесте Antutu более 93000, то есть показал себя почти на треть быстрее, и если вы любите играть в игрушки, это довольно существенно.

А еще странно, что довольно большому и объемному аппарату достался аккумулятор емкостью 2650 MAh, а для версии в 5.5 дюймов – 3000 Mah.

Конечно, Asus говорит о том, что новый процессор чрезвычайно энергоэффективен благодаря новым транзисторам FinFet и технологическому процессу 14нм. Безусловно, все это круто, но зачем так снижать емкость батареи, ведь у конкурентов при прочих равных она имеет примерно на четверть большую емкость, а технологии процессоров у них тоже не самые “завалящие”.

Ну что тут сказать: итоговая автономность осталась примерно на том же уровне, и если Zenfone 2 на Atom садился за световой день почти полностью, то ZenFone 3 делает это примерно также, и об явном прогрессе говорить не приходится.

Теперь о звуке. Asus уверяет, что встроенный динамик просто волшебный благодаря использованию систем с пятью магнитами, звуковой катушки с металлическим каркасом и резонансной камеры особой конструкции. Хоть убейте, я этого не заметил! Динамик громкий и чистый, но без верха и низа, которые бы заслуживали всех перечисленных выше регалий.

Из прикольных моментов отмечу специальный режим на улице, который еще больше задирает пиковую громкость при его активации, но также нещадно при этом режет частоты.

В наушниках же хорошо и весьма “вкусно”, но мурашки по спине не пробегают, или, быть может, мне не повезло с наушниками. Но сложилось впечатление, что аудиотракт тут добротный, но не самый выдающийся из возможных.

Ну и на сладкое, я приготовил нам обсуждение камеры, которая горделиво возвышается более чем на миллиметр от задней панели, и явно привлекает к себе внимание всех, кто берет аппарат в руки.

Справа от объектива, над двойной вспышкой, расположен датчик цветокоррекции, который отвечает за правильный баланс белого, а слева – глазок лазерного автофокуса. Сам же Zenfone 3, по утверждению Asus, первый в мире смартфон, оснащенный технологией TriTech, которая одновременно включает лазерный, фазовый и следящий автофокус со скоростью реакции в 0,03 с.

Возможно у меня дежавю, но нечто подобное я слышал и от Sony, только в несколько иной формулировке. Но с фокусом, действительно, вопросов нет: он работает очень быстро.

За захват картинки тут отвечает очень приличный 16-ти мегапиксельный сенсор Sony IMX 298, точно такой же, как у флагманских Xiaomi Mi5, Huawei Mate 8 и OnePlus3. Также стоит напомнить и про сочетание оптической и электронной стабилизации для фото и видео, так что аппаратный инструментарий для съемки подобран весьма высокого уровня.

Инженерам нужно было лишь не испортить все это программными фильтрами, и они отлично справились, ведь на технологиях пост обработки в Asus уже «собаку съели».

Новое творение называется PixelMaster 3.0, и оно удачно объединяет все перечисленные навороты с удобным приложением управления камерой. С помощью одного клика из простого оно может превращаться в профессиональное – с множеством тонких настроек и электронным уровнем.

Удобно, что подписи и пункты меню вращаются за ориентацией экрана и не ориентированы только на вертикальную съемку!

Вот так камера ведет себя днем:

На этих снимках отмечу хорошую прорисовку деталей и цветовые переходы на фоне стены – на уровне топовых решений от конкурентов!

Также стоит похвалить Asus за использование отдельного датчика для определения правильного баланса: на этом снимке снег имеет такую же сложную гамму оттенков – от синеватого до розового, как и в реальности.

Если света чуть меньше, и мы оказались в помещении, электроника не теряется, и тут вытаскивая картинку до приличного уровня:

Обычная же ночная съемка тоже весьма хороша:

Цветового шума немного, и световые переходы находятся в тех пределах, что не раздражают глаз.

Это ночной HDR, который сумел “вытащить” и номер маршрутки и луну за облаками!

Для тех, кто сомневается в своих фотовозможностях, есть 21 встроенный пресет, соответствующий определенным условиям съемки или задаче, и там есть много любопытных моментов.

Для начала весьма бестолковый режим суперразрешения, с помощью которого камера автоматически склеивает четыре 16-мегапиксельных снимка в один с разрешением 64 мегапикселя. Вот что из этого получается.

Сначала обычный снимок на автонастройках:

Теперь с той же точки, но в режиме Super разрешения:

Кому лень рассматривать детали – ниже фрагменты:

Видно, что к нижнему снимку применяются другие фильтры и другая постобработка, однако кардинально прироста в качестве нет – номер синей машины лучше видим не становится, а вот размер файла возрос многократно. И на саму съемку нужно уже 2-3 секунды.

А вот режим «слабое освещение» реально работает, хотя разрешение наоборот понижается до 3-мегапикселей. Вот этот снимок сделан мной в почти полной темноте на детской площадке (видны были лишь окна домов), однако рассмотреть все объекты можно без труда.

Самое ценное в этом режиме то, что благодаря оптическому стабилизатору и быстрому фокусу кадры получаются не смазанными!

Тут же в меню есть сканер QR-кодов или инструмент, позволяющий программно менять глубину резкости, причем справляется с этой задачей он весьма недурно.

Под «миниатюрой» в Asus подразумевают так называемый эффект Tilt Shift, когда в фокусе остается узкая полоска или часть кадра, а сама картинка приобретает некоторую мультяшность.

Тут же можно клеить анимационные gif, снимать панорамы или включить «интеллектуальное управление съемкой», автоматически удаляющее движущиеся объекты из статичного кадра. В общем – весьма неплохо!

На мой взгляд это как раз тот случай, когда классный фотосенсор встречается с прикольной программной начинкой.

Но на вопрос, кто снимает лучше – Zenfone 3 или Honor 8 со своей сдвоенной камерой, однозначного ответа не дать. Оба чертовски хороши и каждый по-своему!

Если же говорить конкретно о модели ZE520KL, то это очень бодрый середнячок, внешность которого тянет даже на некоторую премиальность…

Впрочем, достаточно скромный по современным меркам процессор, небольшая емкость аккумулятора, отсутствие подсветки клавиш и скоростной зарядки говорят о том, что особенно выпендриваться в Asus с ним и не собирались, но лишь за камеру Zenfone 3 можно простить, что угодно…