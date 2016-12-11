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Asus Zenfone 3. Как не запутаться при покупке.

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На этот раз я решил копнуть в направлении компании Asustek и рассказать о новом смартфоне Zenfone 3, реклама которого сегодня торчит практически из-за каждого куста. 

Asus Zenfone 3

Припоминая плодовитость компании и довольно обширное модельное разнообразите прошлогоднего ZenFone 2, который, в зависимости от версии, был представлен чуть ли не в 6 модификациях, нечто подобное я ожидал увидеть и в 2016-м.

Asus Zenfone 3

Однако на летней выставке Computex в Тайване нам показали лишь 3 модели, получившие названия Zenfone 3, Zenfone 3 Ultra и Zenfone 3 Deluxe.

Asus Zenfone 3

С учетом представленных диагоналей экрана от 5.2 дюйма на классической версии до 6.8 дюйма в версии Ultra и разной начинки выходило 4 типоразмера и еще больше модификаций.

Asus Zenfone 3

Впрочем, в Asus решили, что путаницы тут недостаточно, и спустя полтора месяца «подкинули дровишек» еще, дополнив семейство странной парочкой Zenfone 3 Laser, хотя у обычного Zenfone 3 тоже есть лазерный автофокус и Zenfone 3 Max, главным достоинством которого является батарея повышенной емкости. По сути, это две промежуточные и компромиссные версии, поскольку самый обычный Zenfone 3 уже умел почти все то же самое, да еще в нескольких конфигурациях.

Asus Zenfone 3

В итоге – нынешний модельный ряд сравнялся и даже превзошел прошлогоднее разнообразие, в котором нелегко было разобраться даже специалисту. Это означает, что фраза «хочу купить Zenfone 3» сможет лишь обозначить принадлежность к семейству устройств с очень разными характеристиками, возможностями и стоимостью.

Asus Zenfone 3

В этом видео я не ставлю перед собой задачи разложить весь нынешний модельный ряд Asus по полочкам – пусть отдуваются сами, раз заварили такую кашу, тем более что не вижу никакого смысла и логики, как в нейминге отдельных модификаций, так и в представленном пестром разнообразии весьма похожих по сути гаджетов. Я лишь попробую сориентировать вас, как не запутаться при покупке, ведь не смотря на всю чехарду с названиями к Zenfone 3 стоит внимательно присмотреться!

Asus Zenfone 3

Сегодня я расскажу об одной из младших модификаций, которая так и называется – Zenfone 3, без всяких добавок.  Этот аппарат выпускается в двух типоразмерах, соответствующих диагонали экрана, но по дурацкой логике называемых совершенно одинаково.

Asus Zenfone 3

Различия кроются в цифровом коде модели, на который нормальные люди вообще не обращают внимания при покупке. Так, версия с экраном диагональю 5.2 дюйма зовется ZE520KL, а тот, что побольше, и диагональю 5.5 дюймов – ZE552KL.

Asus Zenfone 3

Причем многие интернет магазины этих кодов вообще не пишут, чем вызывают настоящий хаос и в своем ассортименте, и в головах потребителей. И единственный выход при покупке такого гаджета – четко знать, что вы хотите купить, а о нюансах я вам сейчас расскажу.

Asus Zenfone 3

Итак, для нашего знакомства я выбрал младшую модификацию ZE520KL. Следует пояснить , что первые две цифры из этой тарабарщины как раз обозначают диагональ -и 52 означает 5.2 дюйма.

Asus Zenfone 3

По аналогии, ZS570KL – это 5.7 дюйма, а ZU680KL — 6.8.  Но даже если вы запомните эти 7 символов наизусть и просите в магазине Asus ZE520KL – это еще ничего не значит, поскольку внутри модели – объем оперативной и постоянной памяти, а в некоторых случаях даже процессор, отличаются, и об этом можно узнать только из карточки товара или описания на коробке самого гаджета.

Asus Zenfone 3

В моем случае, оперативной памяти 3, а постоянной 32 гб, хотя есть модификации и 4/64 и 4 варианта цветов – белый, золотой, бирюзовый и черный. Причем это касается только ZE520KL, а для других букв и цифр своя кухня.

Asus Zenfone 3

Впрочем, хватит сгущать краски. Если вы сумели прорваться сквозь все препоны и добрались до заветного гаджета, то вас ждет приятный сюрприз – поколение Zenfone на порядок круче второго!

Zenfone 2

Скучная пластиковая крышка по форме люльки и выпендрежный блок кнопок на спине в стиле последних LG уступили место более классической компоновке из премиальных материалов и более сдержанному дизайну.

Asus Zenfone 3

Чтобы угодить любителям и стекла, и металла в Asus решили «на одну лошадь не ставить», и Zenfone 3 в зависимости от модификации может быть либо в цельнометаллическом корпусе, либо в виде стеклянного бутерброда с металлическим основанием посредине.

Asus Zenfone 3

Правда, металлическая крышка досталась самой дорогой версии Deluxe, а в более доступных используется стекло, как в нашем случае.

Asus Zenfone 3

Если очень кратко охарактеризовать дизайн нового Zenfone 3, то сделать это можно следующий образом. Представьте себе большой шейкер, в который сложили Sony Xperia Z5, Samsung S7 и Honor 8 и как следует взболтали вместе.

Asus Zenfone 3

Из полученной массы слепили образ, похожий на всех сразу, но с парочкой оригинальных штрихов в виде продолговатого сканера отпечатка пальцев и торцов, окрашенных под цвет кузова.

Asus Zenfone 3

Но не поймите меня неправильно, – новый Asus очень хорош собой, только оригинальности в его образе нет абсолютно…

Honor 8

И, кстати, именно с Honor 8 этот смарт будут сравнивать при покупке скорее всего – очень уж похожи они внешне, временем появления на рынке и ценой.

Asus Zenfone 3

Оба стекла нового Asus имеют модное закругление на торцах и парочку серебристых масок на алюминиевом расположенном по кругу бампере.

Asus Zenfone 3

Кнопки включения и громкости – справа, там, где все привыкли. Сверху – выход для наушников и один из микрофонов. Основной микрофон снизу, рядом расположен USB Type C для синхронизации и зарядки.

Asus Zenfone 3

Тут же рядом решетка, за которой расположен единственный на корпусе динамик. Лоток для карточек памяти – на левом торце вне зависимости от версии, он принимает пару сим-карт и карту памяти вместо второй карточки, если в этом есть необходимость.

Asus Zenfone 3

Любопытно, что Asus конструкцией своего лотка дает шанс владельцам и micro, и nanoSIM-карт, хотя многие конкуренты давно используют только nanosim карты.

Asus Zenfone 3

Довольно значительным элементом Zenfone 3 является оформление задней панели. Главная ее часть – выпирающий и массивный блок, за которым скрывается объектив камеры.

Asus Zenfone 3

В этом смысле Zenfone 3 очень напоминает Samsung S7, и, думаю, что не спроста.  Дело в том, что и у Samsung, и Asus используется оптический стабилизатор матрицы, компенсирующий дрожание рук на длинной выдержке, и эту конструкцию физически трудно спрятать внутри корпуса толщиной чуть более 7 миллиметров. У тех же стеклянных Sony или Honor 8 объектив не торчит, но и оптической стабилизации там нет.

Asus Zenfone 3

Еще одной особенностью Zenfone 3 являются клавиши управления Android, которые тут вынесены под экран, что, конечно, удобно и не занимает полезного пространства на нем, но вот на самих кнопках как будто сэкономили – они не имеют подсветки, и в темное время суток это совсем неудобно.  А еще их типографика отправляет нас во времена четвертого Android. Может быть Asus не в курсе, что Google уже больше года использует для этих целей кружок, квадрат и треугольник? 

Asus Zenfone 3

В принципе, это не критично, но некий налет винтажности в этом есть, и он не очень сочетается с ультрасовременным имиджем всего гаджета.

Asus Zenfone 3

Про экран на современных аппаратах среднего и высокого уровня в принципе говорить уже почти скучно – он просто кайфовый. Кроме диагонали, которая в моем случае составляет 5.2 дюйма, стоит отметить FHD-разрешение и технологию IPS+.

Asus Zenfone 3

Если же вы хотите точно такой же гаджет, но чуть побольше, можно посмотреть в сторону ZE552KL с таким же дисплеем, но диагональю в 5.5 дюймов. Если же ваш выбор DELUXE, то это модель ZS570KL с диагональю уже 5.7 дюйма, причем IPS там уступает место FHD Amoled матрице.

На борту – перерисованный до неузнаваемости Android 6, это благодаря ZenUI Launcher и множеству фирменных приложений.

Asus Zenfone 3

В этом смысле Asus уже давно поступают достаточно хитро, просто выкладывая больше десятка фирменных утилит на все случаи жизни – от управления камерой и собственного файл-менеджера до поддержки тем и погодного сервиса в общедоступный Play Market. Так они могут обновлять каждое из приложений независимо от всей системы и постоянно предлагать самое актуальное ПО для всех своих пользователей.

Asus Zenfone 3

Остальным же производителям для того, чтобы, например, обновить встроенную галерею, нужно выпускать отдельную прошивку. В этом смысле смартфоны Asus гораздо удобнее.

Asus Zenfone 3

В целом же, фирменного софта тут “куда ни плюнь”, и с чистой системой вы почти не встречаетесь. Однако я бы отметил некоторую аляповатость и не очень аккуратную прорисовку деталей, но для 90% пользователей  это, наверное, и не заметно.

Насчет железа. Asus сама процессоры не производит, и возможностей Samsung или Huawei у нее нет. Intel тоже забросил свои новые Atom, окончательно сосредоточившись на Windows, так что выбор мог быть только на стороне Qualcomm или Mediatek.

Asus Zenfone 3

Победил Qualcomm, причем в нашем случае используется чипсет среднего уровня Snapdragon 625 в сочетании с графикой  Adreno 506, внутри “живого” смартфона я их встречаю впервые. Судя по номеру, который у Qualcomm традиционно чем больше, тем лучше, его производительность должна быть выше 615 и ниже 650 версии.

Asus Zenfone 3

И действительно, в Antutu такая связка набирает около 63000 попугаев, что делает Zenfone 3 в базовом исполнении типичным середнячком конца 2016 года.

Если сравнивать с тем же Honor 8, то его Kirin 950 набирал в синтетическом тесте Antutu более 93000, то есть показал себя почти на треть быстрее, и если вы любите играть в игрушки, это довольно существенно.

Asus Zenfone 3

А еще странно, что довольно большому и объемному аппарату достался аккумулятор емкостью 2650 MAh, а для версии в 5.5 дюймов – 3000 Mah.

Конечно, Asus говорит о том, что новый процессор чрезвычайно энергоэффективен благодаря новым транзисторам FinFet и технологическому процессу 14нм. Безусловно, все это круто, но зачем так снижать емкость батареи, ведь у конкурентов при прочих равных она имеет примерно на четверть большую емкость, а технологии процессоров у них тоже не самые “завалящие”. 

Asus Zenfone 3

Ну что тут сказать: итоговая автономность осталась примерно на том же уровне, и если Zenfone 2 на Atom садился за световой день почти полностью, то ZenFone 3 делает это примерно также, и об явном прогрессе говорить не приходится.

Теперь о звуке. Asus уверяет, что встроенный динамик просто волшебный благодаря использованию систем с пятью магнитами, звуковой катушки с металлическим каркасом и резонансной камеры особой конструкции. Хоть убейте, я этого не заметил!  Динамик громкий и чистый, но без верха и низа, которые бы заслуживали всех перечисленных выше регалий.

Asus Zenfone 3

Из прикольных моментов отмечу специальный режим на улице, который еще больше задирает пиковую громкость при его активации, но также нещадно при этом режет частоты. 

В наушниках же хорошо и весьма “вкусно”, но мурашки по спине не пробегают, или, быть может, мне не повезло с наушниками. Но сложилось впечатление, что аудиотракт тут добротный, но не самый выдающийся из возможных.

Asus Zenfone 3

Ну и на сладкое, я приготовил нам обсуждение камеры, которая горделиво возвышается более чем на миллиметр от задней панели, и явно привлекает к себе внимание всех, кто берет аппарат в руки.

Asus Zenfone 3

Справа от объектива, над двойной вспышкой, расположен датчик цветокоррекции, который отвечает за правильный баланс белого, а слева – глазок лазерного автофокуса. Сам же Zenfone 3, по утверждению Asus, первый в мире смартфон, оснащенный технологией TriTech, которая одновременно включает лазерный, фазовый и следящий автофокус со скоростью реакции в 0,03 с.

Asus Zenfone 3

Возможно у меня дежавю, но нечто подобное я слышал и от Sony, только в несколько иной формулировке. Но с фокусом, действительно, вопросов нет: он работает очень быстро.

За захват картинки тут отвечает очень приличный 16-ти мегапиксельный сенсор Sony IMX 298, точно такой же, как у флагманских Xiaomi Mi5, Huawei Mate 8 и OnePlus3. Также стоит напомнить и про сочетание оптической и электронной стабилизации для фото и видео, так что аппаратный инструментарий для съемки подобран весьма высокого уровня.

Asus Zenfone 3

Инженерам нужно было лишь не испортить все это программными фильтрами, и они отлично справились, ведь на технологиях пост обработки в Asus уже «собаку съели».

Новое творение называется PixelMaster 3.0, и оно удачно объединяет все перечисленные навороты с удобным приложением управления камерой. С помощью одного клика из простого оно может превращаться в профессиональное – с множеством тонких настроек и электронным уровнем.

Asus Zenfone 3

Удобно, что подписи и пункты меню вращаются за ориентацией экрана и не ориентированы только на вертикальную съемку!

Вот так камера ведет себя днем:

zenfone-3-day-2

zenfone-3-focus-depth

zenfone-3-day-3

На этих снимках отмечу хорошую прорисовку деталей и цветовые переходы на фоне стены – на уровне топовых решений от конкурентов!

zenfone-3-day1

zenfone-3-details

zenfone-3-shadow

Также стоит похвалить Asus за использование отдельного датчика для определения правильного баланса: на этом снимке снег имеет такую же сложную гамму оттенков – от синеватого до розового, как и в реальности.

zenfone-3-white

Если света чуть меньше, и мы оказались в помещении, электроника не теряется, и тут вытаскивая картинку до приличного уровня:

zenfone-3-indoor

zenfone-3-dark-details

Обычная же ночная съемка тоже весьма хороша:

zenfone-3-night1

Цветового шума немного, и световые переходы находятся в тех пределах, что не раздражают глаз.

Это ночной HDR, который сумел “вытащить” и номер маршрутки и луну за облаками!

zenfone-3-night2

Для тех, кто сомневается в своих фотовозможностях, есть 21 встроенный пресет, соответствующий определенным условиям съемки или задаче, и там есть много любопытных моментов.

Для начала весьма бестолковый режим суперразрешения, с помощью которого камера автоматически склеивает четыре 16-мегапиксельных снимка в один с разрешением 64 мегапикселя.  Вот что из этого получается.

Сначала обычный снимок на автонастройках:

zenfone-3-normal-res

Теперь с той же точки, но в режиме Super разрешения:

zenfone-3-super-res

Кому лень рассматривать детали – ниже фрагменты:

comparsions

Видно, что к нижнему снимку применяются другие фильтры и другая постобработка, однако кардинально прироста в качестве нет – номер синей машины лучше видим не становится, а вот размер файла возрос многократно. И на саму съемку нужно уже 2-3 секунды.

Asus Zenfone 3

А вот режим «слабое освещение» реально работает, хотя разрешение наоборот понижается до 3-мегапикселей. Вот этот снимок сделан мной в почти полной темноте на детской площадке (видны были лишь окна домов), однако рассмотреть все объекты можно без труда.

zenfone-3-night-special

Самое ценное в этом режиме то, что благодаря оптическому стабилизатору и быстрому фокусу кадры получаются не смазанными!

Тут же в меню есть сканер QR-кодов или инструмент, позволяющий программно менять глубину резкости, причем справляется с этой задачей он весьма недурно.

zenfone-3-focus-special

Под «миниатюрой» в Asus подразумевают так называемый эффект Tilt Shift, когда в фокусе остается узкая полоска или часть кадра, а сама картинка приобретает некоторую мультяшность.

zenfone-3-tiltshift

Тут же можно клеить анимационные gif,  снимать панорамы или включить «интеллектуальное управление съемкой», автоматически удаляющее движущиеся объекты из статичного кадра. В общем – весьма неплохо!

На мой взгляд это как раз тот случай, когда классный фотосенсор встречается с прикольной программной начинкой.

zenfone-3-light

zenfone-3-hdr

Но на вопрос, кто снимает лучше – Zenfone 3 или Honor 8 со своей сдвоенной камерой, однозначного ответа не дать. Оба чертовски хороши и каждый по-своему!

Если же говорить конкретно о модели ZE520KL, то это очень бодрый середнячок, внешность которого тянет даже на некоторую премиальность…

Asus Zenfone 3

Впрочем, достаточно скромный по современным меркам процессор, небольшая емкость аккумулятора, отсутствие подсветки клавиш и скоростной зарядки говорят о том, что особенно выпендриваться в Asus с ним и не собирались, но лишь за камеру Zenfone 3 можно простить, что угодно…

Asus Zenfone 3. Как не запутаться при покупке.: 4 комментария

  3. Здравствуйте, Андрей.

    Слышал, что скорость передачи данных по Wi-Fi и LTE небольшая. Имеется ли у Вас какая-нибудь информация по этому поводу?
    Спасибо за вашу работу.

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  4. Добрый день! На видео, в той части, где вы говорите о типе процессора, видно количество мегапикселей камеры – 12,2. Что это значит, ведь заявлено 16?

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