BLU Pure XL. Крутой американский гость у вас дома.

Периодически мы затеваем различные эксперименты, пытаемся расширить информацию об обозреваемых гаджетах различной экзотикой. Сейчас как раз такой случай.

Со смартфонами на отечественных магазинных полках все более-менее ясно, китайские интернет-магазины восполняют пробел сверхдешевых и функциональных устройств для каждого, кто готов расплатиться кредиткой и передохнуть от 2-х недель до месяца, пока заветная посылка не окажется на пороге.

Другое дело – американский рынок, на котором множество интересных позиций, однако местные интернет-магазины не горят желанием открывать российские представительства, а зачастую даже отказываясь продавать и доставлять товары за океан, поскольку их и так все устраивает…

Однако, как говорится, запретный плод сладок, тем более что лично у меня уже был положительный опыт год назад, когда мне удалось купить магазине в NY новый Nexus 6 за $290. Примерно с такими мыслями я периодически пролистываю их местный Ebay, BestBuy и amazon, на которых бывают очень «вкусные» предложения, особенно в сезон распродаж.

И вот натыкаюсь я как-то раз в июне на весьма любопытный гаджет от фирмы, которая за пределами США вообще не продается.

Бренд называется BLU, а их нынешний флагман Pure XL с 6-ти дюймовым 2K экраном, сканером отпечатков, 8-ми ядерным процессором, 64 гигабайтами памяти на борту и 24-х мегапиксельной основной камерой выглядит очень интересно.

Дело было на сайте Amazon, где аппарат продавался за довольно гуманные $349, что даже с учетом нынешнего курса едва переваливало за 21000 рублей. Ну не круто ли??! Проблема была лишь в том, что смартфон там, а я здесь, и вопрос покупки и доставки на этой стадии пугает наших соотечественников настолько, что большинство предпочитает облизнуться, но отказаться.

Amazon в Россию не продает, и была мысль попросить американских друзей купить и прислать гаджет, но беспокоить их ради этого я все-таки передумал. В какой-то момент я даже был готов вовсе отказаться от всей затеи, но наткнулся на сервис «Бандеролька», который именно этим и занимается, – выкупает товары из американских магазинов по заказу клиента и доставляет их в Россию.

Я даже припомнил рассказ об этом на любимом 4PDA и довольно бурное обсуждение сторонников и противников, и решил спокойно во всем разобраться самостоятельно.

Прежде всего я нашел их сайт и выяснил, что доставка этого гаджета обойдется мне примерно в 26 долларов. Далее требуется регистрация на сайте, в результате которой вы получаете виртуальный американский адрес для покупок.

Сам процесс приобретения происходит через добавление специального виджета в браузер, который сканирует страницу интернет-магазина с товаром и добавляет на нее свою желтую кнопку «в корзину бандерольки». (На скриншоте эта кнопка в правом нижнем углу)

Далее – нужно заплатить банковской картой за сам товар, причем система постоянно шлет тебе подсказки и статус заказа.

Я проделал это 2-го июля, и на следующий день мне пришло уведомление, что товар выкуплен, поступил на склад «Бандерольки», а мне нужно оплатить доставку в Россию. Получается, что заплатить тут придется дважды – за сам товар и за доставку отдельно. На мой взгляд, было бы удобнее включить все сразу в один счет, хотя логика, похоже, в том, что можно купить несколько товаров из разных магазинов, а затем отправить их сразу в одной посылке.

Снова оплатив картой, на этот раз – услуги самого сервиса, я стал ждать, что из этого получится, поскольку заказал вариант подешевле, без страховки и с доставкой до пункта выдачи в СПб, а не на дом.

В итоге – 10-го числа мне пришло письмо, что товар прибыл и ожидается в пункте выдачи на следующий день, а затем – и смс о готовности.

И вот, спустя всего 9 дней с момента выкупа на Amazon, тот самый BLU Pure XL, запечатанный и упакованный в транспортную коробку, у меня в руках, а сервис доставки, та самая «Бандеролька», на мой взгляд, отработали безупречно – даже быстрее, чем Алиэкспересс из Китая…

Что же из себя представляет наш герой, в которого разработчики решили напихать столько чудес сразу?

Корпус достаточно крупный и массивный, хотя ничего другого от 6-ти дюймового фаблета я и не ожидал. В свое время я довольно долго пользовался Lenovo Vibe Z2 PRO, так вот ощущения от BLU очень похожие.

Принципиальная разница заключается лишь в материале задней крышки и в подходе к конструированию. Так, у BLU, в отличии от большинства современных гаджетов, задник съемный и обнажает доступ к двум независимым слотам для micro Sim карт и одному – для карточек расширения памяти.

Именно этим простота и невзрачность пластиковой крышки с лихвой и компенсируется, а еще в комплекте обнаруживается запасная крышка с приделанным активных флипом, прикрывающим экран, в окошке которого отображается различная информация.

А за счет того, что это именно крышка, а не накладка поверх крышки, толщина устройства от такой метаморфозы совсем не страдает, при этом, не смотря на простоту доступа, аккумулятор на 3500 mah выполнен не съемным, по крайней мере без спец. инструмента сделать это будет непросто.

А еще на обеих крышках есть NFC антенна, а в комплекте с гаджетом идут 3 разноцветные NFC метки, которые можно закрепить на разных объектах и, прислоняя смартфон, быстро переключать режимы или менять настройки по ситуации, – удобная и многими производителями напрасно забытая «фишка».

Каркас же по всему периметру металлический, так же, как качель громкости и кнопка включения. А еще BLU удивляет аппаратной клавишей спуска затвора, и если вспомнить 24- мегапиксельную матрицу, становится понятно, что производитель уделяет возможностям съемки весьма серьезное внимание.

Фронтальная часть фаблета прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3 с фигурным рисунком по краю, сенсорные клавиши вынесены под экран, но не имеют подсветки, а кнопки лишь нарисованы.

Сверху, рядом с камерой, – фронтальный индикатор уведомлений, меняющий свой цвет во время зарядки и при получении сообщений.

На заднике обращает на себя внимание круглый сканер отпечатков пальцев, живущий прямо под окошком основной камеры. Претензий к скорости срабатывания нет, а расположение сенсора на спине довольно удобно.

Безусловно, главной фишкой устройства является сам дисплей с диагональю 6 дюймов, разрешением 2560х1440 точек, благодаря чему на такой внушительной площади плотность пикселей составляет 490PPI.

В отличии от уже упомянутого Vibe Z2 PRO и его IPS экрана, здесь используется самсунговская Super Amoled HD матрица с шикарными характеристиками, причем даже сама Samsung в этом году не предложила нам гаджета с такими параметрами экрана.

Так, у самого крупного Samsung A9 и A9 PRO используется тоже 6-ти дюймовый AMOLED экран, но лишь FullHD, а флагманский S7 Edge с 2К разрешением имеет диагональ в 5.5 дюймов. Здесь же BLU использует максимальный экран с максимальным разрешением, и впечатление такая связка производит просто отличное!

Во-первых, именно для такой диагонали подобное разрешение выглядит абсолютно оправданным, поскольку на всей поляне мельчайшие детали изображения выглядят превосходно. Особенно комфортно читать текст или разглядывать картинки высокого разрешения.

Во- вторых, новые AMOLED-экраны выделяются яркими и сочными цветами, но без видимых перекосов и отклонений, как на матрицах 2-3 летней давности, зато бесконечный запас контрастности и абсолютный черный никуда не исчезли.

Белый цвет так же ровный с нейтральным оттенком и возможностью коррекции цветовой температуры в меню, но главное – Amoled-технология потребляет намного меньше энергии, чем IPS, и на такой диагонали экономия должна получиться весьма ощутимой.

Аппарат работает на Android 5.1 со слегка кастомизированной оболочкой, которая поддерживает темы оформления, настройку анимации перелистывания рабочих столов и симпатичные виджеты.

Здесь я придрался бы к слишком крупным значкам для такого экрана и к невозможности поменять сетку рабочего стола на более мелкую, а ведь именно на таком крупном экране можно разместить гораздо больше информации, но это совсем не проблема – достаточно поставить сторонний ланчер из маркета, например, Nova Launcher умеет это делать с легкостью.

А вот на счет перспектив обновления на Android 6, признаюсь честно, информации нет никакой: на сайте производителя тишина, да и по американским форумам я пробежался безрезультатно.

Теперь о железе. Pure XL трудится под управлением прошлогоднего флагманского процессора от Mediatek – Helio X10, но до сих пор весьма бодрого, а как он поведет себя с экраном QuadHD разрешения я даже и не предполагал.

Логично было бы предположить проседание в попугаях процентов на 20, за счет того, что графическому ускорителю Power VR G6200 приходится ворочать такой оравой пикселей, но я, на удивление, ошибался!

Antutu, напротив, удивил небольшим приростом производительности, по сравнению с другими аппаратами на таком же чипсете, набрав почти 60000 попугаев.

Чья в этом заслуга, сказать сложно. Может быть обновленная ревизия чипа или хорошо оптимизированная прошивка, а может быть и то, и другое вместе, а для дотошных любителей цифр приведу еще и результаты тестов Geek Bench и Vellamo.

В общем, гаджет получается весьма расторопный, даже по меркам этого года, и даже с учетом большого разрешения матрицы, так что любители поиграть на смартфоне в накладе не останутся, особенно с учетом большого количества памяти во всех ее проявлениях. Так, оперативной на борту – 3 гигабайта, а постоянной – целых 64, и это при том, что к услугам пользователя отдельный слот расширения.

Очень необычной характеристикой гаджета является разрешение основной камеры – целых 24 мегапикселя. На сегодняшний день только одна компания располагает смартфонными сенсорами такого разрешения – это компания Sony, и, насколько мне известно, нигде, кроме собственных Xperia Z и Xperia X они еще не засветились, или здесь используется какая-то другая матрица неизвестного производителя.

Так или иначе, декларируется 6-ти линзовая просветленная оптика с сапфировым стеклом сверху, быстрый фазовый автофокус, и даже аппаратная клавиша спуска затвора, как у той же Sony, и мне не терпелось поскорее попробовать эту камеру в деле.

Результаты, на самом деле, получились отличные. Опытным путем удалось установить апертуру объектива F2.0, а снимки, сделанные даже при очень плохом освещении, остаются весьма сносными, даже на высоких уровнях ISO. Например, этот снимок сделан на ходу из машины и автоматика поставила 1400 ISO, а цветового шума не так уж и много:

оригинал снимка

Сложный свет тоже дается аппарату неплохо – и дверь, и козырек прорисованы очень мягко, но с высокой детализацией:

оригинал снимка

Вот пример съемки внутри помещения:

оригинал снимка

Встроенный режим HDR классный – эффектная, но очень естественная картинка:

оригинал снимка

Примеры MACRO с HDR и без – очень нравится рисунок и детализация:

оригинал снимка

оригинал снимка

А на этом снимке обратите внимание на то, как камера размывает второй план в районе корзинки , хоть и не без помощи автоматики:

оригинал снимка

А вот так Pure XL справляется с контровым светом:

оригинал снимка

Многочисленные режимы съемки позволяют экспериментировать с настройками, включать серийную съемку, HDR или выборочный фокус, который можно менять уже после съемки!

Может быть это прозвучит странно, но компании BLU, на самом деле, удалось научить относительно недорогой Pure XL снимать на уровне лучших флагманских смартфонных камер от других производителей уровня Samsung, LG, Huawei и той же Sony.

Поскольку гаджет американский, есть специфика с поддержкой рабочих диапазонов 4G. На сайте производителя заявлены 4 LTE диапазона – 2/4/7/17, и, по крайней мере, в Питере МТС ловит LTE без проблем, а в других регионах совместимость следует уточнять у местного оператора.

Аппарат поддерживает скоростную зарядку Mediatek Pump Xpress, а аккумулятор на 3500 Mah в сочетании с экономичной AMOLED матрицей делают Pure XL довольно живучим.

А еще понравился довольно богатый комплект поставки, где помимо задней крышки с флипом обнаружилась защитная накладка на задник, стекло для экрана, OTG под обычную флешку и весьма неплохая гарнитура с регулировкой громкости и микрофоном.

Ок, подводим итоги в виде краткого резюме, и сначала о плюсах:

Теперь что НЕ понравилось:

Впрочем, последний минус на счет неудобства покупки в принципе легко решается с помощью специализированных сервисов по доставке. С той же «Бандеролькой» общаться комфортно и оперативно, так что недоступность заморского смартфона выглядит довольно условной.

Честно говоря, я никогда до этого не держал в руках смартфонов от BLU, и даже про компанию такую не слышал, но Pure XL впечатляет. Если Вам нравятся огромные и технологичные фаблеты, а бюджет не резиновый, советую обратить внимание на этого американского гостя!

Видео версия обзор BLU Pure XL: