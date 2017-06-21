Демонстрация и обсуждение Samsung DeX.

17 июня 2017 года, по приглашению Samsung Electronics, я провел презентацию док станции DeX, способной превратить смартфон Samsung Galaxy S8 в подобие полноценного компьютера с экраном, мышкой и клавиатурой. Предлагаем Вашему вниманию запись с этого мероприятия.

Встреча состоялась в Galaxy S8 studio, в Москве. Изначально мы не планировали делать запись, однако в последний момент решили приспособить экшн камеру таким образом, чтобы в поле зрения сумел попасть и экран телевизора и моя персона. Зарядки камеры хватило примерно на час и почти до конца, при этом видео было разделено на 3 фрагмента, которые и предлагаются к просмотру без обработки и коррекции, как есть: